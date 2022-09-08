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В Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством, возбуждено дело
В Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством, возбуждено дело - РИА Новости Крым, 08.09.2022
В Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством, возбуждено дело
В Ялте ссора трех мужчин закончилась поножовщиной и смертью одного из оппонентов. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Крымского РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T08:03
2022-09-08T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Ялте ссора трех мужчин закончилась поножовщиной и смертью одного из оппонентов. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Крымского следкома.По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева уголовное дело, переданное из органов МВД, по факту причинения телесных повреждений мужчине в городе Ялте принято к производству. Следователями действия квалифицированы как убийство.По данным МВД по Крыму, сообщение в дежурную часть полиции Ялты о том, что в городскую больницу доставлен мужчина в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами поступило около 05.30. Потерпевшего привезли в лечебное учреждение на автомобиле двое мужчин, после чего скрылись. В ходе проведенного комплекса разыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение транспортного средства, схожего по описанию. Находившиеся в машине граждане задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.Дело на личный контроль взял руководитель Крымского Следкома Владимир Терентьев. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, проводятся следственные действия с участием подозреваемых, назначено проведение судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, происшествия, крымский следком, мвд по республике крым
В Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством, возбуждено дело
Следком возбудил дело об убийстве мужчины в Ялте, подозреваемые задержаны
08:03 08.09.2022 (обновлено: 08:33 08.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Ялте ссора трех мужчин закончилась поножовщиной и смертью одного из оппонентов. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Крымского следкома.
По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева уголовное дело, переданное из органов МВД, по факту причинения телесных повреждений мужчине в городе Ялте принято к производству. Следователями действия квалифицированы как убийство.
"6 сентября текущего года между тремя жителями Ялты произошел конфликт, в ходе которого одному из них были нанесены множественные удары ножом. Испугавшись ответственности, мужчины предприняли попытку оказать помощь потерпевшему, доставив его в медицинское учреждение, после чего скрылись. В дальнейшем потерпевший от полученных ранений скончался", - сказано в сообщении Следкома.
По данным МВД по Крыму, сообщение в дежурную часть полиции Ялты о том, что в городскую больницу доставлен мужчина в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами поступило около 05.30. Потерпевшего привезли в лечебное учреждение на автомобиле двое мужчин, после чего скрылись. В ходе проведенного комплекса разыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение транспортного средства, схожего по описанию. Находившиеся в машине граждане задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.
"В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен. В дальнейшем очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Сотрудниками полиции он был оперативно задержан", - сообщают в МВД.
Дело на личный контроль взял руководитель Крымского Следкома Владимир Терентьев. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, проводятся следственные действия с участием подозреваемых, назначено проведение судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.