https://crimea.ria.ru/20220908/v-yalte-ssora-mezhdu-tremya-muzhchinami-zakonchilas-ubiystvom-vozbuzhdeno-delo-1124435781.html

В Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством, возбуждено дело

В Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством, возбуждено дело - РИА Новости Крым, 08.09.2022

В Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством, возбуждено дело

В Ялте ссора трех мужчин закончилась поножовщиной и смертью одного из оппонентов. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Крымского РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T08:03

2022-09-08T08:03

2022-09-08T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Ялте ссора трех мужчин закончилась поножовщиной и смертью одного из оппонентов. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Крымского следкома.По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева уголовное дело, переданное из органов МВД, по факту причинения телесных повреждений мужчине в городе Ялте принято к производству. Следователями действия квалифицированы как убийство.По данным МВД по Крыму, сообщение в дежурную часть полиции Ялты о том, что в городскую больницу доставлен мужчина в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами поступило около 05.30. Потерпевшего привезли в лечебное учреждение на автомобиле двое мужчин, после чего скрылись. В ходе проведенного комплекса разыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение транспортного средства, схожего по описанию. Находившиеся в машине граждане задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.Дело на личный контроль взял руководитель Крымского Следкома Владимир Терентьев. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, проводятся следственные действия с участием подозреваемых, назначено проведение судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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