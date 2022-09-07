https://crimea.ria.ru/20220907/krym-obognal-kuban-v-reytinge-luchshikh-turisticheskikh-mest-1124428730.html

Крым обогнал Кубань в рейтинге лучших туристических мест

Крым обогнал Кубань в рейтинге лучших туристических мест - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Крым обогнал Кубань в рейтинге лучших туристических мест

Крым обогнал Кубань, но отстал от Калининграда, Дагестана и ряда других регионов России в рейтинге лучших туристических мест, который составили эксперты... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T13:05

2022-09-07T13:05

2022-09-07T13:05

крым

кубань

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Крым обогнал Кубань, но отстал от Калининграда, Дагестана и ряда других регионов России в рейтинге лучших туристических мест, который составили эксперты SuperJob по итогам опроса 2,4 тыс. россиян, посещавших отечественные курорты в этом году.По данным опроса, Калининградская область и Дагестан стали лидерами рейтинга, который оценивает инфраструктуру и сервис, соотношение цен и качества услуг, чистоту общественных мест, экологию, а также отношение местных жителей к туристам.Самые лучшие курорты, по мнению россиян, - Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса Калининградской области, суммарно набравшие 16,5 баллов из 20 возможных. Далее следует Дагестан - 16 баллов, на третьем месте - курорты Золотого кольца России, в том числе Суздаль и Владимир - 15,9 балла. Ставропольский край и Алтай — в середине рейтинга: суммарная оценка курортов этих регионов 15,8 и 15,3 балла.Крым оказался на предпоследней строчке рейтинга, разделив ее с Камчаткой - по 14,5 баллов, последняя позиция досталась Краснодарскому краю - 14,4 балла.Отмечается, что опрос проводился среди 2,4 тыс. совершеннолетних россиян из 337 населенных пунктов страны, расположенных во всех округах России.Ранее Ростуризм сообщил, что Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью.

крым

кубань

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кубань, туризм в крыму