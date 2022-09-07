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Крым обогнал Кубань в рейтинге лучших туристических мест
Крым обогнал Кубань в рейтинге лучших туристических мест - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Крым обогнал Кубань в рейтинге лучших туристических мест
Крым обогнал Кубань, но отстал от Калининграда, Дагестана и ряда других регионов России в рейтинге лучших туристических мест, который составили эксперты... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T13:05
2022-09-07T13:05
2022-09-07T13:05
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кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Крым обогнал Кубань, но отстал от Калининграда, Дагестана и ряда других регионов России в рейтинге лучших туристических мест, который составили эксперты SuperJob по итогам опроса 2,4 тыс. россиян, посещавших отечественные курорты в этом году.По данным опроса, Калининградская область и Дагестан стали лидерами рейтинга, который оценивает инфраструктуру и сервис, соотношение цен и качества услуг, чистоту общественных мест, экологию, а также отношение местных жителей к туристам.Самые лучшие курорты, по мнению россиян, - Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса Калининградской области, суммарно набравшие 16,5 баллов из 20 возможных. Далее следует Дагестан - 16 баллов, на третьем месте - курорты Золотого кольца России, в том числе Суздаль и Владимир - 15,9 балла. Ставропольский край и Алтай — в середине рейтинга: суммарная оценка курортов этих регионов 15,8 и 15,3 балла.Крым оказался на предпоследней строчке рейтинга, разделив ее с Камчаткой - по 14,5 баллов, последняя позиция досталась Краснодарскому краю - 14,4 балла.Отмечается, что опрос проводился среди 2,4 тыс. совершеннолетних россиян из 337 населенных пунктов страны, расположенных во всех округах России.Ранее Ростуризм сообщил, что Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, кубань, туризм в крыму
Крым обогнал Кубань в рейтинге лучших туристических мест
Крым обогнал Кубань, но отстал от Дагестана в рейтинге лучших туристических мест
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Крым обогнал Кубань, но отстал от Калининграда, Дагестана и ряда других регионов России в рейтинге лучших туристических мест, который составили эксперты SuperJob по итогам опроса 2,4 тыс. россиян, посещавших отечественные курорты в этом году.
По данным опроса, Калининградская область и Дагестан стали лидерами рейтинга, который оценивает инфраструктуру и сервис, соотношение цен и качества услуг, чистоту общественных мест, экологию, а также отношение местных жителей к туристам.
Самые лучшие курорты, по мнению россиян, - Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса Калининградской области, суммарно набравшие 16,5 баллов из 20 возможных. Далее следует Дагестан - 16 баллов, на третьем месте - курорты Золотого кольца России, в том числе Суздаль и Владимир - 15,9 балла. Ставропольский край и Алтай — в середине рейтинга: суммарная оценка курортов этих регионов 15,8 и 15,3 балла.
Крым оказался на предпоследней строчке рейтинга, разделив ее с Камчаткой - по 14,5 баллов, последняя позиция досталась Краснодарскому краю - 14,4 балла.
"Эти южные направления посещает наибольшее количество туристов, поэтому и запросы к ним выше, и критики звучит больше. Где много людей, там острее стоят вопросы с чистотой и экологией. Туристы хотели бы видеть от местных жителей больше проявлений гостеприимства. Отдых на Черноморском побережье в среднем, конечно, обойдется дешевле, чем тур на Камчатку, но, по мнению отдыхающих, цены в Крыму и Краснодарском крае не соответствуют качеству сервиса", - комментируют итоги исследования его авторы.
Отмечается, что опрос проводился среди 2,4 тыс. совершеннолетних россиян из 337 населенных пунктов страны, расположенных во всех округах России.
Ранее Ростуризм сообщил
, что Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью.