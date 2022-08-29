https://crimea.ria.ru/20220829/krym-popal-v-top-napravleniy-dlya-poezdok-po-turisticheskomu-keshbeku-1124328125.html
Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью, всего за первые дни действия программой воспользовались порядка 100 тысяч россиян, РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T10:58
2022-08-29T10:58
2022-08-29T10:58
туризм
крым
ростуризм
туризм в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122806182_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dab831048590c3e8981ff528774122e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью, всего за первые дни действия программой воспользовались порядка 100 тысяч россиян, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли более чем вдвое.В топ-10 направлений за первые дни кешбэка вошли Краснодарский край, включая Сочи, кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирия."Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжку в ноябре-декабре – например, Шерегеш. Пользуются популярностью санатории, круизы", - добавила глава Ростуризма.Продажи туров с кешбэком продлятся до 10 сентября. Но в случае, если запланированная на кешбэк сумма (3 млрд рублей) будет выбрана туристами раньше, продажи будут остановлены досрочно.
https://crimea.ria.ru/20220825/rossiyane-snova-mogut-poekhat-v-otpusk-po-programme-keshbeka-1124284568.html
https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122806182_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_024d9908d31693f5b61c11ac136533fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ростуризм, туризм в крыму, общество
Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
Ростуризм: Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью, всего за первые дни действия программой воспользовались порядка 100 тысяч россиян, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Туристический кешбэк стартовал очень активно. За первые дни программой воспользовались порядка 100 тысяч человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. Кешбэк, то есть сумма, которая напрямую возвращается на карточки туристам, составил около 500 млн рублей", – написала Догузова в своем Telegram-канале.
По ее словам, продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли более чем вдвое.
В топ-10 направлений за первые дни кешбэка вошли Краснодарский край, включая Сочи, кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирия.
"Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжку в ноябре-декабре – например, Шерегеш. Пользуются популярностью санатории, круизы", - добавила глава Ростуризма.
Продажи туров с кешбэком продлятся до 10 сентября. Но в случае, если запланированная на кешбэк сумма (3 млрд рублей) будет выбрана туристами раньше, продажи будут остановлены досрочно.