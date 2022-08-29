Рейтинг@Mail.ru
Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20220829/krym-popal-v-top-napravleniy-dlya-poezdok-po-turisticheskomu-keshbeku-1124328125.html
Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью, всего за первые дни действия программой воспользовались порядка 100 тысяч россиян, РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T10:58
2022-08-29T10:58
туризм
крым
ростуризм
туризм в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122806182_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dab831048590c3e8981ff528774122e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью, всего за первые дни действия программой воспользовались порядка 100 тысяч россиян, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли более чем вдвое.В топ-10 направлений за первые дни кешбэка вошли Краснодарский край, включая Сочи, кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирия."Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжку в ноябре-декабре – например, Шерегеш. Пользуются популярностью санатории, круизы", - добавила глава Ростуризма.Продажи туров с кешбэком продлятся до 10 сентября. Но в случае, если запланированная на кешбэк сумма (3 млрд рублей) будет выбрана туристами раньше, продажи будут остановлены досрочно.
https://crimea.ria.ru/20220825/rossiyane-snova-mogut-poekhat-v-otpusk-po-programme-keshbeka-1124284568.html
https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122806182_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_024d9908d31693f5b61c11ac136533fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ростуризм, туризм в крыму, общество
Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку

Ростуризм: Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью

10:58 29.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурист в Крыму
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью, всего за первые дни действия программой воспользовались порядка 100 тысяч россиян, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Туристический кешбэк стартовал очень активно. За первые дни программой воспользовались порядка 100 тысяч человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. Кешбэк, то есть сумма, которая напрямую возвращается на карточки туристам, составил около 500 млн рублей", – написала Догузова в своем Telegram-канале.
По ее словам, продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли более чем вдвое.
Международный аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 09:33
Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка
В топ-10 направлений за первые дни кешбэка вошли Краснодарский край, включая Сочи, кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирия.
"Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжку в ноябре-декабре – например, Шерегеш. Пользуются популярностью санатории, круизы", - добавила глава Ростуризма.
Туристы рассказали, на чем и как добирались в Крым в этом году - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:13Туризм
Как добирались и на чем ехали: туристы о том, как попали в Крым – опрос
Продажи туров с кешбэком продлятся до 10 сентября. Но в случае, если запланированная на кешбэк сумма (3 млрд рублей) будет выбрана туристами раньше, продажи будут остановлены досрочно.
 
ТуризмКрымРостуризмТуризм в КрымуОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
10:45ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
10:15В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки
10:07В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной
09:47Авария "обезводит" часть Симферополя
09:39Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и Дарданелл
09:19Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС
09:02Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар
08:45Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки
08:24Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке
08:09Купальный сезон подойдет к концу вместе с летом – эксперт
07:46Просто бесит: что раздражает родителей в школьных чатах
07:29Крым накрывает "Цунами": в Крыму засевают поля сахарной свёклой
07:06Авиадебоширов готовятся усмирять ремнями и наручниками
03:10Как в Крыму прививают прибывших из Запорожья и Херсонщины – минздрав
00:02Прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:01Какой сегодня праздник: 29 августа
23:12Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара
21:13Главные события и заявления дня: 28 августа
20:04ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
Лента новостейМолния