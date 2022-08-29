https://crimea.ria.ru/20220829/krym-popal-v-top-napravleniy-dlya-poezdok-po-turisticheskomu-keshbeku-1124328125.html

Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку

Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку

Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью, всего за первые дни действия программой воспользовались порядка 100 тысяч россиян, РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T10:58

2022-08-29T10:58

2022-08-29T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью, всего за первые дни действия программой воспользовались порядка 100 тысяч россиян, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли более чем вдвое.В топ-10 направлений за первые дни кешбэка вошли Краснодарский край, включая Сочи, кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирия."Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжку в ноябре-декабре – например, Шерегеш. Пользуются популярностью санатории, круизы", - добавила глава Ростуризма.Продажи туров с кешбэком продлятся до 10 сентября. Но в случае, если запланированная на кешбэк сумма (3 млрд рублей) будет выбрана туристами раньше, продажи будут остановлены досрочно.

https://crimea.ria.ru/20220825/rossiyane-snova-mogut-poekhat-v-otpusk-po-programme-keshbeka-1124284568.html

https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ростуризм, туризм в крыму, общество