Рейтинг@Mail.ru
Эксперты перечислили позы для сна от болей в спине - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220907/eksperty-perechislili-pozy-dlya-sna-ot-boley-v-spine-1124427629.html
Эксперты перечислили позы для сна от болей в спине
Эксперты перечислили позы для сна от болей в спине - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Эксперты перечислили позы для сна от болей в спине
Если у вас болит спина, лучше всего спать на спине, так чтобы плечи и бедра оказывались на одной линии, однако такое положение не для всех удобно, а некоторые в РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T21:24
2022-09-07T21:24
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123470710_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b832603d53976984161c1d3b037df657.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Если у вас болит спина, лучше всего спать на спине, так чтобы плечи и бедра оказывались на одной линии, однако такое положение не для всех удобно, а некоторые в таком случае еще и храпят. О том, какие еще позы считаются здоровыми, пишет ProNews со ссылкой на экспертов.По словам специалистов, тем, у кого болит спина, можно спать на боку, зажав между согнутыми коленями твердую подушку, за счет которой поднимется верхняя часть ноги, а бедро займет правильное положение на одной линии с тазом и позвоночником.Как вычислить свою норму сна и спать спокойно – эксперты &gt;&gt;Снизить давление на поясницу поможет поза эмбриона - ложитесь на бок и прижимайте колени к груди.Тем, у кого диагностирована межпозвоночная грыжа, следует выбрать позу на животе. Важный нюанс: в этом случае лучше положить подушку под живот и бедра. Также нужно учесть, что в таком положении голова окажется повернута в сторону - это плохо для шеи. Поэтому эксперты советуют положить под лоб валик из полотенца и лечь лицом вниз.Кроме того, при определенных патологиях позвоночника облегчить боль поможет сон в наклонном положении - для этого существуют специальные кровати. Тем, кто все же выбирает сон на спине, эксперты советуют подкладывать под колени небольшую автомобильную подушку - так сохраняется анатомический изгиб позвоночника. Если же боли не проходят в течение продолжительного периода, лучше пройти медицинское обследование.Ранее диетолог Лиза Янг назвала неожиданный напиток для хорошего сна.
https://crimea.ria.ru/20220516/dvusmyslennaya-poyasnitsa-kak-otlichit-bol-v-spine-ot-boli-v-pochkakh--vrach-1122091501.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123470710_0:0:1704:1277_1920x0_80_0_0_74e1e6ea592bc204cb69a214a14fb5bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, совет эксперта
Эксперты перечислили позы для сна от болей в спине

Эксперты научили правильно спать тех, у кого болит спина

21:24 07.09.2022
 
© Pixabay / Victoria_ArtДевушка в постели
Девушка в постели
© Pixabay / Victoria_Art
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Если у вас болит спина, лучше всего спать на спине, так чтобы плечи и бедра оказывались на одной линии, однако такое положение не для всех удобно, а некоторые в таком случае еще и храпят. О том, какие еще позы считаются здоровыми, пишет ProNews со ссылкой на экспертов.
По словам специалистов, тем, у кого болит спина, можно спать на боку, зажав между согнутыми коленями твердую подушку, за счет которой поднимется верхняя часть ноги, а бедро займет правильное положение на одной линии с тазом и позвоночником.
Как вычислить свою норму сна и спать спокойно – эксперты >>
Снизить давление на поясницу поможет поза эмбриона - ложитесь на бок и прижимайте колени к груди.
Тем, у кого диагностирована межпозвоночная грыжа, следует выбрать позу на животе. Важный нюанс: в этом случае лучше положить подушку под живот и бедра. Также нужно учесть, что в таком положении голова окажется повернута в сторону - это плохо для шеи. Поэтому эксперты советуют положить под лоб валик из полотенца и лечь лицом вниз.
Кроме того, при определенных патологиях позвоночника облегчить боль поможет сон в наклонном положении - для этого существуют специальные кровати. Тем, кто все же выбирает сон на спине, эксперты советуют подкладывать под колени небольшую автомобильную подушку - так сохраняется анатомический изгиб позвоночника. Если же боли не проходят в течение продолжительного периода, лучше пройти медицинское обследование.
Ранее диетолог Лиза Янг назвала неожиданный напиток для хорошего сна.
Врач проверяет спину пациента - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 07:49
Двусмысленная поясница: как отличить боль в спине от боли в почках – врач
 
ЗдоровьеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:24Эксперты перечислили позы для сна от болей в спине
20:46Чем опасны "аскорбинки" - педиатр
20:32Крымчанин пополнил расширенный состав сборной России
19:45Почему промышленное производство в Севастополе выросло на треть - эксперт
19:06Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией
18:45В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"
18:09Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье
17:43Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах
17:29Турчак назвал возможную дату референдумов в освобожденных областях
17:09Девять тыс. гектаров рапса - в Крыму стартовал сев озимых
16:40Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос
16:22В Крыму на два года "заморозят" тарифы на газ - Аксенов
16:15Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги
16:02Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить
15:51Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла
15:46Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа
15:27Эрдоган раскритиковал политику Запада по Украине
15:12В Крыму ФСБ задержала двух работавших по-крупному наркоторговцев
15:09Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра
15:04В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества
Лента новостейМолния