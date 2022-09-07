https://crimea.ria.ru/20220907/eksperty-perechislili-pozy-dlya-sna-ot-boley-v-spine-1124427629.html

Эксперты перечислили позы для сна от болей в спине

Эксперты перечислили позы для сна от болей в спине - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Эксперты перечислили позы для сна от болей в спине

Если у вас болит спина, лучше всего спать на спине, так чтобы плечи и бедра оказывались на одной линии, однако такое положение не для всех удобно, а некоторые в РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T21:24

2022-09-07T21:24

2022-09-07T21:24

здоровье

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123470710_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b832603d53976984161c1d3b037df657.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Если у вас болит спина, лучше всего спать на спине, так чтобы плечи и бедра оказывались на одной линии, однако такое положение не для всех удобно, а некоторые в таком случае еще и храпят. О том, какие еще позы считаются здоровыми, пишет ProNews со ссылкой на экспертов.По словам специалистов, тем, у кого болит спина, можно спать на боку, зажав между согнутыми коленями твердую подушку, за счет которой поднимется верхняя часть ноги, а бедро займет правильное положение на одной линии с тазом и позвоночником.Как вычислить свою норму сна и спать спокойно – эксперты >>Снизить давление на поясницу поможет поза эмбриона - ложитесь на бок и прижимайте колени к груди.Тем, у кого диагностирована межпозвоночная грыжа, следует выбрать позу на животе. Важный нюанс: в этом случае лучше положить подушку под живот и бедра. Также нужно учесть, что в таком положении голова окажется повернута в сторону - это плохо для шеи. Поэтому эксперты советуют положить под лоб валик из полотенца и лечь лицом вниз.Кроме того, при определенных патологиях позвоночника облегчить боль поможет сон в наклонном положении - для этого существуют специальные кровати. Тем, кто все же выбирает сон на спине, эксперты советуют подкладывать под колени небольшую автомобильную подушку - так сохраняется анатомический изгиб позвоночника. Если же боли не проходят в течение продолжительного периода, лучше пройти медицинское обследование.Ранее диетолог Лиза Янг назвала неожиданный напиток для хорошего сна.

https://crimea.ria.ru/20220516/dvusmyslennaya-poyasnitsa-kak-otlichit-bol-v-spine-ot-boli-v-pochkakh--vrach-1122091501.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта