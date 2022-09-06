https://crimea.ria.ru/20220906/shkolnikam-khersonskoy-oblasti-dopolnitelno-vyplatyat-10-tysyach-rubley-1124422605.html

Школьникам Херсонской области дополнительно выплатят 10 тысяч рублей

Школьникам Херсонской области дополнительно выплатят 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Школьникам Херсонской области дополнительно выплатят 10 тысяч рублей

Правительство Херсонской области выделит дополнительные средства для помощи семьям с детьми-школьниками – на каждого ученика выплатят 10 тысяч рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T18:21

2022-09-06T18:21

2022-09-06T18:21

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

соцзащита

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374702_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8502338a82013d4562d21ce44d0bcc32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Правительство Херсонской области выделит дополнительные средства для помощи семьям с детьми-школьниками – на каждого ученика выплатят 10 тысяч рублей. Об этом сообщила замглавы ВГА региона Екатерина Губарева."С целью дополнительной социальной поддержки семей с детьми правительство Херсонской области выделяет единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого школьника", – сообщила Губарева в своем Telegram-канале.Она уточнила, что выплаты произведут непосредственно в школах, где деньги родителям будут выдавать "на руки".Для получения выплат необходимо до 10 сентября подать в администрацию школы заявление, приложив к нему паспорт, индикационный код, свидетельство о рождении ребенка и ксерокопии всех документов.О дате выплат сообщат дополнительно, уточнила Губарева.Ранее, 31 августа, Екатерина Губарева сообщила, что жители Херсона смогут получить доступ к российскому порталу Госуслуги.

https://crimea.ria.ru/20220906/v-zaporozhskoy-oblasti-vyplatili-sotsialnuyu-pomosch-na-15-mlrd-rubley-1124416069.html

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, соцзащита, экономика