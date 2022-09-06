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Школьникам Херсонской области дополнительно выплатят 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Школьникам Херсонской области дополнительно выплатят 10 тысяч рублей
Школьникам Херсонской области дополнительно выплатят 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Школьникам Херсонской области дополнительно выплатят 10 тысяч рублей
Правительство Херсонской области выделит дополнительные средства для помощи семьям с детьми-школьниками – на каждого ученика выплатят 10 тысяч рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T18:21
2022-09-06T18:21
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
соцзащита
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Правительство Херсонской области выделит дополнительные средства для помощи семьям с детьми-школьниками – на каждого ученика выплатят 10 тысяч рублей. Об этом сообщила замглавы ВГА региона Екатерина Губарева."С целью дополнительной социальной поддержки семей с детьми правительство Херсонской области выделяет единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого школьника", – сообщила Губарева в своем Telegram-канале.Она уточнила, что выплаты произведут непосредственно в школах, где деньги родителям будут выдавать "на руки".Для получения выплат необходимо до 10 сентября подать в администрацию школы заявление, приложив к нему паспорт, индикационный код, свидетельство о рождении ребенка и ксерокопии всех документов.О дате выплат сообщат дополнительно, уточнила Губарева.Ранее, 31 августа, Екатерина Губарева сообщила, что жители Херсона смогут получить доступ к российскому порталу Госуслуги.
https://crimea.ria.ru/20220906/v-zaporozhskoy-oblasti-vyplatili-sotsialnuyu-pomosch-na-15-mlrd-rubley-1124416069.html
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херсонская область, общество, соцзащита, экономика
Школьникам Херсонской области дополнительно выплатят 10 тысяч рублей

Семьи с детьми в Херсонской области получат дополнительно 10 тыс. рублей на школьников

18:21 06.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Правительство Херсонской области выделит дополнительные средства для помощи семьям с детьми-школьниками – на каждого ученика выплатят 10 тысяч рублей. Об этом сообщила замглавы ВГА региона Екатерина Губарева.
"С целью дополнительной социальной поддержки семей с детьми правительство Херсонской области выделяет единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого школьника", – сообщила Губарева в своем Telegram-канале.
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Она уточнила, что выплаты произведут непосредственно в школах, где деньги родителям будут выдавать "на руки".
Для получения выплат необходимо до 10 сентября подать в администрацию школы заявление, приложив к нему паспорт, индикационный код, свидетельство о рождении ребенка и ксерокопии всех документов.
О дате выплат сообщат дополнительно, уточнила Губарева.
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Ранее, 31 августа, Екатерина Губарева сообщила, что жители Херсона смогут получить доступ к российскому порталу Госуслуги.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбществоСоцзащитаЭкономика
 
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