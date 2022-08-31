https://crimea.ria.ru/20220831/khersontsy-poluchat-dostup-k-rossiyskim-gosuslugam-1124355361.html

Херсонцы получат доступ к российским Госуслугам

Херсонцы получат доступ к российским Госуслугам - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Херсонцы получат доступ к российским Госуслугам

Жители Херсона смогут получить доступ к российскому порталу Госуслуги, сообщила замглавы ВГА региона Екатерина Губарева. РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T14:07

2022-08-31T14:07

2022-08-31T14:09

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсона смогут получить доступ к российскому порталу Госуслуги, сообщила замглавы ВГА региона Екатерина Губарева.В частности, жители региона смогут подать заявление на соцвыплаты, записать ребенка в детсад, записаться на прием к врачу и воспользоваться другими услугами.Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

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херсонская область, общество