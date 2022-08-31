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Херсонцы получат доступ к российским Госуслугам - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Херсонцы получат доступ к российским Госуслугам
Херсонцы получат доступ к российским Госуслугам - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Херсонцы получат доступ к российским Госуслугам
Жители Херсона смогут получить доступ к российскому порталу Госуслуги, сообщила замглавы ВГА региона Екатерина Губарева. РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T14:07
2022-08-31T14:09
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсона смогут получить доступ к российскому порталу Госуслуги, сообщила замглавы ВГА региона Екатерина Губарева.В частности, жители региона смогут подать заявление на соцвыплаты, записать ребенка в детсад, записаться на прием к врачу и воспользоваться другими услугами.Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html
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херсонская область, общество
Херсонцы получат доступ к российским Госуслугам

Власти Херсонской области анонсировали доступ для жителей региона к российским Госуслугам

14:07 31.08.2022 (обновлено: 14:09 31.08.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсона смогут получить доступ к российскому порталу Госуслуги, сообщила замглавы ВГА региона Екатерина Губарева.
"Минцифры РФ предложило предоставить россиянам, не имеющим регистрации на территории страны и российского мобильного номера, а также иностранцам доступ к Госуслугам на основании паспорта, СНИЛС и адреса электронной почты. Херсонцы смогут получить доступ к сотням услуг федерального и муниципального уровней", - написала она в своем Telegram-канале.
В частности, жители региона смогут подать заявление на соцвыплаты, записать ребенка в детсад, записаться на прием к врачу и воспользоваться другими услугами.
Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Екатерина Губарева, заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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