https://crimea.ria.ru/20220906/prikaz-komandirov-vsu-ustanovit-flag-v-ozernom-stoil-zhizni-ispolnitelyam-1124418983.html

Приказ командиров ВСУ установить флаг в Озерном стоил жизни исполнителям

Приказ командиров ВСУ установить флаг в Озерном стоил жизни исполнителям - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Приказ командиров ВСУ установить флаг в Озерном стоил жизни исполнителям

Украинские националисты накануне предприняли провокацию в населенном пункте Озерное (Ильичевка) в ДНР, которая закончилась для ВСУ поражением и в очередной раз... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T14:24

2022-09-06T14:24

2022-09-06T14:24

специальная военная операция рф на украине

ситуация в донбассе: новости и комментарии

всу (вооруженные силы украины)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Украинские националисты накануне предприняли провокацию в населенном пункте Озерное (Ильичевка) в ДНР, которая закончилась для ВСУ поражением и в очередной раз показала, что Киев относится к своим людям как к расходному материалу. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Озерное находится между позициями союзных сил и украинских войск. Группа солдат ВСУ предприняла вылазку на лодках в село с целью установить там украинский флаг и заснять это на видео, пояснили в Народной милиции ДНР. Однако их действия вовремя увидели и при отходе по группе нанесли огневое поражение. В результате в рядах ВСУ были потери.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220906/vsu-poteryali-bolshe-200-voennykh-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124418628.html

https://crimea.ria.ru/20220905/seychas-reshaetsya-sudba-vsu-voennyy-ekspert-o-znachenii-boev-za-kherson-1124405242.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии, всу (вооруженные силы украины), денис пушилин