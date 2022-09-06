Рейтинг@Mail.ru
Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220906/formula-zdorovya-kak-rasschitat-indeks-massy-tela-1124410317.html
Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела
Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела
Один из показателей здоровья человека – индекс массы тела, вариант нормы находится в пределах от 20 до 27 в зависимости от пола. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T08:13
2022-09-06T08:13
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/02/1118894665_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_ff1a388dbf3800f0ec6c0caf6a810e07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Один из показателей здоровья человека – индекс массы тела, вариант нормы находится в пределах от 20 до 27 в зависимости от пола. Об этом со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга пишет "Москва 24".По словам Гинзбурга, рассчитать индекс массы тела человека можно с помощью специальной формулы. Для этого нужно разделить вес тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат, например, 55:(1,68х1,68)=19,5.Значительные отклонения от нормы могут говорить о проблемах со здоровьем. Если речь идет об избытке массы тела, можно говорить о метаболическом синдроме, если же о дефиците – дистрофии и слабом иммунитете."Избыток массы тела связан с так называемым "синдромом инсулинорезистентности", или метаболическим синдромом. Это изменение в крови, которое обеспечивает повышенную склонность к атеросклерозу, артериальной гипертонии, к сахарному диабету. У этих заболеваний довольно много осложнений", – резюмировал Гинзбург.Ранее акушер-гинеколог назвала важные правила похудения для женщин старше 40.
https://crimea.ria.ru/20211008/pochemu-dieta-ne-vsegda-pomogaet-pokhudet--otvet-vracha-1121079019.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/02/1118894665_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_0051e305df161f4b76465125391a7500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, совет эксперта
Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела

Врач Гинзбург рассказал, как рассчитать индекс массы тела и о чем говорит этот показатель

08:13 06.09.2022
 
© Фото: pixabay.comПохудение
Похудение
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Один из показателей здоровья человека – индекс массы тела, вариант нормы находится в пределах от 20 до 27 в зависимости от пола. Об этом со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга пишет "Москва 24".
По словам Гинзбурга, рассчитать индекс массы тела человека можно с помощью специальной формулы. Для этого нужно разделить вес тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат, например, 55:(1,68х1,68)=19,5.
"Для женщин норма – где-то 20-25. Для мужчин чуть побольше – 22-27. Желательно в этих параметрах и быть", – говорит диетолог.
Значительные отклонения от нормы могут говорить о проблемах со здоровьем. Если речь идет об избытке массы тела, можно говорить о метаболическом синдроме, если же о дефиците – дистрофии и слабом иммунитете.
"Избыток массы тела связан с так называемым "синдромом инсулинорезистентности", или метаболическим синдромом. Это изменение в крови, которое обеспечивает повышенную склонность к атеросклерозу, артериальной гипертонии, к сахарному диабету. У этих заболеваний довольно много осложнений", – резюмировал Гинзбург.
Ранее акушер-гинеколог назвала важные правила похудения для женщин старше 40.
Гречневая каша
8 октября 2021, 08:56
Почему диета не всегда помогает похудеть – ответ врача
 
ЗдоровьеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств
10:04Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ
09:59Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света
09:54Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским"
09:42В Симферополе отремонтируют "шахматный" фонтан за 13 млн рублей
09:26Авария оставила без воды часть Симферополя
09:18Кадыров прокомментировал свои слова о бессрочном отпуске
09:09Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена
08:45По каким признакам вычислить психолога-шарлатана: советы эксперта
08:24С печкой и по графику: эксперт назвал зимние правила работы транспорта
08:13Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела
07:45Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог
07:28Как выбрать качественную рыбу и морепродукты – рекомендации эксперта
07:02В России посчитали готовых помогать незнакомцам
03:31Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС
00:01В Крыму прохладно и сухо: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 5 сентября
21:48Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов
21:21Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов
Лента новостейМолния