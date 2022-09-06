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Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела
Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела
Один из показателей здоровья человека – индекс массы тела, вариант нормы находится в пределах от 20 до 27 в зависимости от пола. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T08:13
2022-09-06T08:13
2022-09-06T08:13
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Один из показателей здоровья человека – индекс массы тела, вариант нормы находится в пределах от 20 до 27 в зависимости от пола. Об этом со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга пишет "Москва 24".По словам Гинзбурга, рассчитать индекс массы тела человека можно с помощью специальной формулы. Для этого нужно разделить вес тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат, например, 55:(1,68х1,68)=19,5.Значительные отклонения от нормы могут говорить о проблемах со здоровьем. Если речь идет об избытке массы тела, можно говорить о метаболическом синдроме, если же о дефиците – дистрофии и слабом иммунитете."Избыток массы тела связан с так называемым "синдромом инсулинорезистентности", или метаболическим синдромом. Это изменение в крови, которое обеспечивает повышенную склонность к атеросклерозу, артериальной гипертонии, к сахарному диабету. У этих заболеваний довольно много осложнений", – резюмировал Гинзбург.Ранее акушер-гинеколог назвала важные правила похудения для женщин старше 40.
https://crimea.ria.ru/20211008/pochemu-dieta-ne-vsegda-pomogaet-pokhudet--otvet-vracha-1121079019.html
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здоровье, совет эксперта
Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела
Врач Гинзбург рассказал, как рассчитать индекс массы тела и о чем говорит этот показатель
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым.
Один из показателей здоровья человека – индекс массы тела, вариант нормы находится в пределах от 20 до 27 в зависимости от пола. Об этом со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга пишет "Москва 24"
.
По словам Гинзбурга, рассчитать индекс массы тела человека можно с помощью специальной формулы. Для этого нужно разделить вес тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат, например, 55:(1,68х1,68)=19,5.
"Для женщин норма – где-то 20-25. Для мужчин чуть побольше – 22-27. Желательно в этих параметрах и быть", – говорит диетолог.
Значительные отклонения от нормы могут говорить о проблемах со здоровьем. Если речь идет об избытке массы тела, можно говорить о метаболическом синдроме, если же о дефиците – дистрофии и слабом иммунитете.
"Избыток массы тела связан с так называемым "синдромом инсулинорезистентности", или метаболическим синдромом. Это изменение в крови, которое обеспечивает повышенную склонность к атеросклерозу, артериальной гипертонии, к сахарному диабету. У этих заболеваний довольно много осложнений", – резюмировал Гинзбург.
Ранее акушер-гинеколог назвала важные правила похудения для женщин
старше 40.