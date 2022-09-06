https://crimea.ria.ru/20220906/formula-zdorovya-kak-rasschitat-indeks-massy-tela-1124410317.html

Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела

Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела

Один из показателей здоровья человека – индекс массы тела, вариант нормы находится в пределах от 20 до 27 в зависимости от пола. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T08:13

2022-09-06T08:13

2022-09-06T08:13

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Один из показателей здоровья человека – индекс массы тела, вариант нормы находится в пределах от 20 до 27 в зависимости от пола. Об этом со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга пишет "Москва 24".По словам Гинзбурга, рассчитать индекс массы тела человека можно с помощью специальной формулы. Для этого нужно разделить вес тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат, например, 55:(1,68х1,68)=19,5.Значительные отклонения от нормы могут говорить о проблемах со здоровьем. Если речь идет об избытке массы тела, можно говорить о метаболическом синдроме, если же о дефиците – дистрофии и слабом иммунитете."Избыток массы тела связан с так называемым "синдромом инсулинорезистентности", или метаболическим синдромом. Это изменение в крови, которое обеспечивает повышенную склонность к атеросклерозу, артериальной гипертонии, к сахарному диабету. У этих заболеваний довольно много осложнений", – резюмировал Гинзбург.Ранее акушер-гинеколог назвала важные правила похудения для женщин старше 40.

https://crimea.ria.ru/20211008/pochemu-dieta-ne-vsegda-pomogaet-pokhudet--otvet-vracha-1121079019.html

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здоровье, совет эксперта