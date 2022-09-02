https://crimea.ria.ru/20220902/vrach-nazvala-vazhnye-pravila-pokhudeniya-dlya-zhenschin-za-40-1124370141.html

Врач назвала важные правила похудения для женщин за 40

Врач назвала важные правила похудения для женщин за 40 - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Врач назвала важные правила похудения для женщин за 40

Из-за особенностей метаболизма и гормональных изменений женщины, перешагнувшие 40-летний рубеж, при похудении должны учитывать несколько важных правил, пишет... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-02T08:21

2022-09-02T08:21

2022-09-01T14:07

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Из-за особенностей метаболизма и гормональных изменений женщины, перешагнувшие 40-летний рубеж, при похудении должны учитывать несколько важных правил, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на акушера-гинеколога Екатерину Волкову.По словам Волковой, в старшем возрасте женский организм начинает работать иначе, поскольку готовится к наступлению менопаузы или уже достиг этого периода. В этой связи резко сокращается уровень эстрогенов, а как следствие - способность усваивать сахара. Недостаток лептина провоцирует чувство голода, кроме того, организм начинает компенсировать снижение работоспособности яичников накоплением жировой ткани - из-за этого женщина в норме прибавляет не менее 6-7 кг.Кроме того, каждый день в рационе должны быть сложные углеводы и полкило овощей. Красное мясо нужно заменить рыбой и мясом птицы.Ранее гастроэнтеролог назвал опасные фрукты и овощи для тех, кому за 50.

https://crimea.ria.ru/20220831/zhenskie-dni-i-boli-v-spine-kak-reshit-problemu-1124363138.html

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2022

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