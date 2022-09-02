Врач назвала важные правила похудения для женщин за 40
Чтобы похудеть после 40 лет, нужно учесть ряд важных правил
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Из-за особенностей метаболизма и гормональных изменений женщины, перешагнувшие 40-летний рубеж, при похудении должны учитывать несколько важных правил, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на акушера-гинеколога Екатерину Волкову.
По словам Волковой, в старшем возрасте женский организм начинает работать иначе, поскольку готовится к наступлению менопаузы или уже достиг этого периода. В этой связи резко сокращается уровень эстрогенов, а как следствие - способность усваивать сахара. Недостаток лептина провоцирует чувство голода, кроме того, организм начинает компенсировать снижение работоспособности яичников накоплением жировой ткани - из-за этого женщина в норме прибавляет не менее 6-7 кг.
Чтобы остановить набор веса и похудеть, Волкова рекомендует отказаться от голодания - такой подход может еще больше замедлить обменные процессы и в итоге привести к обратному эффекту. Поможет правильный баланс всех элементов в рационе: нужно снизить или исключить быстрые углеводы, такие как хлеб и сахар, и добавить в меню как можно больше ненасыщенных жирных кислот - растительные масла, орехи, семечки.
Кроме того, каждый день в рационе должны быть сложные углеводы и полкило овощей. Красное мясо нужно заменить рыбой и мясом птицы.
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