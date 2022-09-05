https://crimea.ria.ru/20220905/ni-zharko-ni-kholodno-chto-oznachaet-izbranie-trass-dlya-rossii---senator-1124410157.html

Ни жарко, ни холодно: что означает избрание Трасс для России - сенатор

Ни жарко, ни холодно: что означает избрание Трасс для России - сенатор - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Ни жарко, ни холодно: что означает избрание Трасс для России - сенатор

Являясь страстной русофобкой, вновь избранная премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс продолжит антироссийскую политику даже в ущерб интересам жителей... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T17:15

2022-09-05T17:15

2022-09-05T17:15

политика

великобритания

мнения

совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Являясь страстной русофобкой, вновь избранная премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс продолжит антироссийскую политику даже в ущерб интересам жителей собственной страны, однако для России из-за этого ничего принципиально не поменяется, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Ранее в понедельник Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс была избрана главой Консервативной партии, таким образом, именно она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства."Тот случай, когда нам от этого, как говорится, ни жарко, ни холодно. Прежде всего, потому, что особых разногласий на российском направлении у обоих финалистов премьерской гонки изначально не было. Хотя, конечно же, экс-министр финансов Риши Сунак во главе правительства исповедовал бы обязательную для нынешних британских политиков русофобию без того фанатизма, который заметен у нынешней победительницы. "Мы уже не можем убрать ногу с педали газа", сказала как-то Трасс о противостоянии России. Так что нам вполне можно ожидать политики "без тормозов", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Впрочем, по мнению сенатора, отношение к России вполне укладывается в общественные настроения в стране, которые активно подогреваются западными политиками. При этом рядовых британцев все же больше волнуют насущные темы, поэтому Трасс, продолжая антироссийскую риторику, обещает найти решение энергетической проблемы, что само по себе парадоксально:В вопросах энергетики и иных внутренних тем у нового премьера нет достаточно железных аргументов для населения, считает Косачев. Также он уверен, что Великобритания продолжит вооружать Украину, при этом отмечает, что Трасс способна резко менять свою позиции в зависимости от внешних обстоятельств:"Умение "переобуваться в воздухе" Трасс с успехом демонстрировала не раз. Например, в вопросе выхода из ЕС, когда она сначала была против, но после референдума изменила позицию на 180%. В своей статье-манифесте в газете Telegraph Трасс с пафосом написала накануне выборов, что, мол, "стояла за базовые принципы консерватизма всю мою карьеру". Но британская ВВС ехидно подметила, что при этом Трасс не ходит в церковь и голосовала за легализацию однополых браков. А учась в Оксфорде, выступала за узаконивание марихуаны и отмену монархии - идеи, которые британским консерваторам, мягко говоря, не близки".

https://crimea.ria.ru/20220824/dzhonson-priekhal-v-kiev-i-poobeschal-pomosch-1124280392.html

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политика, великобритания, мнения, совет федерации