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Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян
Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян
Евросоюз намерен регулировать поток приезжающих в страны ЕС россиян, однако полностью изолироваться от граждан России не может. Об этом со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T14:05
2022-09-05T14:05
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз намерен регулировать поток приезжающих в страны ЕС россиян, однако полностью изолироваться от граждан России не может. Об этом со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля сообщает РИА Новости.По его словам, ряд европейских чиновников считают нужным в принципе прекратить выдачу виз россиянам, поскольку "от этого они не станут более демократичными". Однако это идет вразрез с достигнутыми на встрече глав МИД в Праге договоренностями.При этом глава дипломатии Евросоюза отметил, что граничащие с Россией страны будут сами регулировать въезд граждан и смогут принять любое решение, вплоть до отказа в посещении страны обладателям шенгенских виз."Факт наличия визы не означает автоматические права на попадание в страну. Конечно, это является предварительным условием, но даже если я получил визу, это еще не означает, что меня пустят. К примеру, можно приехать к границам США с визой, но во въезде может быть отказано по той или иной причине", - пояснил Боррель.Неформальная встреча глав МИД стран ЕС состоялась в Праге 31 августа, на ней руководители дипломатических ведомств договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. Ожидается, что утвердить остановку упрощенного визового режима страны могут 7 сентября. Однако в Кремле предупредили, что Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян.
https://crimea.ria.ru/20220901/chto-budet-s-evrosoyuzom-esli-svo-prodlitsya-esche-god--mnenie-1124362577.html
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европейский союз, российская федерация (россия, рф), политика
Боррель признал, что ЕС не сможет полностью изолироваться от россиян

Глава евродипломатии Боррель: Евросоюз не может полностью изолироваться от россиян

14:05 05.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Евросоюз намерен регулировать поток приезжающих в страны ЕС россиян, однако полностью изолироваться от граждан России не может. Об этом со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля сообщает РИА Новости.
По его словам, ряд европейских чиновников считают нужным в принципе прекратить выдачу виз россиянам, поскольку "от этого они не станут более демократичными". Однако это идет вразрез с достигнутыми на встрече глав МИД в Праге договоренностями.
"Мы не можем запретить российским гражданам приезжать к нам, в наши страны, - это не то, о чем договорились министры (иностранных дел ЕС). Министры согласовали ряд элементов, которые помогут странам больше контролировать поток приезжающих. Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствуют ситуации... Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы", - заявил он.
При этом глава дипломатии Евросоюза отметил, что граничащие с Россией страны будут сами регулировать въезд граждан и смогут принять любое решение, вплоть до отказа в посещении страны обладателям шенгенских виз.
"Факт наличия визы не означает автоматические права на попадание в страну. Конечно, это является предварительным условием, но даже если я получил визу, это еще не означает, что меня пустят. К примеру, можно приехать к границам США с визой, но во въезде может быть отказано по той или иной причине", - пояснил Боррель.
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Что будет с Евросоюзом, если СВО продлится еще год – мнение
Неформальная встреча глав МИД стран ЕС состоялась в Праге 31 августа, на ней руководители дипломатических ведомств договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки россиян. Ожидается, что утвердить остановку упрощенного визового режима страны могут 7 сентября. Однако в Кремле предупредили, что Россия предпримет серьезные шаги в ответ на ограничения ЕС по визам для россиян.
 
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