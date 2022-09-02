https://crimea.ria.ru/20220902/v-zaporozhskoy-oblasti-zaderzhan-vooruzhennyy-posobnik-vsu-1124380956.html

В Запорожской области задержан вооруженный пособник ВСУ

В Запорожской области задержан вооруженный пособник ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2022

В Запорожской области задержан вооруженный пособник ВСУ

Росгвардейцы задержали в одном из населенных пунктов Запорожской области подозреваемого в содействии ВСУ, который с помощью компактного телескопа следил за... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T20:59

2022-09-02T20:59

2022-09-02T19:53

запорожская область

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124380918_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_f464e42e305a6cc904c6752889b823ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Росгвардейцы задержали в одном из населенных пунктов Запорожской области подозреваемого в содействии ВСУ, который с помощью компактного телескопа следил за российскими военными и передавал всю информацию украинским военным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Всю полученную информацию подозреваемый передавал ВСУ по телефону и через закрытый чат в одном из мессенджеров. Кроме того, задержанный заявил, что изыскивал возможность заполучить вооружение для применения против российских военнослужащих."По месту его жительства росгвардейцы обнаружили тротиловую шашку 200 граммов, шесть 30 мм боеприпасов к автоматической пушке от БМП и шесть патронов к стрелковому оружию калибра 5,45 мм", - добавили в Росгвардии.Ранее росгвардейцы задержали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей 21 причастного к деятельности ВСУ и СБУ. У них силовики также обнаружили схроны с оружием и боеприпасами.

https://crimea.ria.ru/20220810/perevozili-diversantov-na-khersonschine-zaderzhali-gruppu-posobnikov-vsu-1124121405.html

https://crimea.ria.ru/20220824/dvoe-rabotnikov-zaporozhskoy-aes-zaderzhany-za-sotrudnichestvo-s-vsu-1124278617.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), всу (вооруженные силы украины)