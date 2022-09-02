В Запорожской области задержан вооруженный пособник ВСУ
Военнослужащие Росгвардии задержали в Запорожской области вооруженного пособника ВСУ
© Пресс-служба РосгвардииЗадержание пособника ВСУ в Запорожской области
© Пресс-служба Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Росгвардейцы задержали в одном из населенных пунктов Запорожской области подозреваемого в содействии ВСУ, который с помощью компактного телескопа следил за российскими военными и передавал всю информацию украинским военным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Задержанный по заданию своих кураторов активно передавал ВСУ через своего родственника информацию о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колон. Данную корректировку он осуществлял через монокуляр с крыши своего дома", - говорится в сообщении.
Всю полученную информацию подозреваемый передавал ВСУ по телефону и через закрытый чат в одном из мессенджеров. Кроме того, задержанный заявил, что изыскивал возможность заполучить вооружение для применения против российских военнослужащих.
"По месту его жительства росгвардейцы обнаружили тротиловую шашку 200 граммов, шесть 30 мм боеприпасов к автоматической пушке от БМП и шесть патронов к стрелковому оружию калибра 5,45 мм", - добавили в Росгвардии.
24 августа, 15:55Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ
Ранее росгвардейцы задержали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей 21 причастного к деятельности ВСУ и СБУ. У них силовики также обнаружили схроны с оружием и боеприпасами.