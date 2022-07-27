https://crimea.ria.ru/20220727/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zaderzhan-21-posobnik-vsu-1123976036.html

В Херсонской и Запорожской областях задержан 21 пособник ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях задержан 21 пособник ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2022

В Херсонской и Запорожской областях задержан 21 пособник ВСУ

Росгвардейцы задержали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей 21 причастного к деятельности ВСУ и СБУ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T17:10

2022-07-27T17:10

2022-07-27T17:10

происшествия

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

запорожская область

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Росгвардейцы задержали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей 21 причастного к деятельности ВСУ и СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что из незаконного оборота изъято 13 гранатометов, 39 единиц огнестрельного оружия, два выстрела ПТУР "Фагот", 139 выстрелов к гранатометам, более 31 тысяч патронов различного калибра, 53 ручных гранаты, свыше 24 кг взрывчатых веществ. Также специалисты обезвредили семь артиллерийских снарядов и мин.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220725/rossiyskie-spetssluzhby-raskryli-agenturnuyu-set-vms-ukrainy-1123955412.html

запорожская область

херсонская область

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2022

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происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), запорожская область, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины)