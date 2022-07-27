https://crimea.ria.ru/20220727/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zaderzhan-21-posobnik-vsu-1123976036.html
В Херсонской и Запорожской областях задержан 21 пособник ВСУ
В Херсонской и Запорожской областях задержан 21 пособник ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В Херсонской и Запорожской областях задержан 21 пособник ВСУ
Росгвардейцы задержали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей 21 причастного к деятельности ВСУ и СБУ. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T17:10
2022-07-27T17:10
2022-07-27T17:10
происшествия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
запорожская область
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Росгвардейцы задержали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей 21 причастного к деятельности ВСУ и СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что из незаконного оборота изъято 13 гранатометов, 39 единиц огнестрельного оружия, два выстрела ПТУР "Фагот", 139 выстрелов к гранатометам, более 31 тысяч патронов различного калибра, 53 ручных гранаты, свыше 24 кг взрывчатых веществ. Также специалисты обезвредили семь артиллерийских снарядов и мин.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220725/rossiyskie-spetssluzhby-raskryli-agenturnuyu-set-vms-ukrainy-1123955412.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), запорожская область, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины)
В Херсонской и Запорожской областях задержан 21 пособник ВСУ
Росгвардия: в Херсонской и Запорожской областях задержан 21 пособник ВСУ и СБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Росгвардейцы задержали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей 21 причастного к деятельности ВСУ и СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В Херсонской и Запорожской областях подразделения Рогсвардии в связи с причастностью к деятельности СБУ, ВСУ, националистическим организациям задержали 21 человека, обнаружили семь тайников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из незаконного оборота изъято 13 гранатометов, 39 единиц огнестрельного оружия, два выстрела ПТУР "Фагот", 139 выстрелов к гранатометам, более 31 тысяч патронов различного калибра, 53 ручных гранаты, свыше 24 кг взрывчатых веществ. Также специалисты обезвредили семь артиллерийских снарядов и мин.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.