https://crimea.ria.ru/20220902/snaryady-popali-v-chastnyy-sektor-novoy-kakhovki--est-razrusheniya-1124386374.html

Снаряды попали в частный сектор Новой Каховки – есть разрушения

Снаряды попали в частный сектор Новой Каховки – есть разрушения - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Снаряды попали в частный сектор Новой Каховки – есть разрушения

Украинские войска нанесли очередной удар по частным домам в Новой Каховке Херсонской области, повреждены несколько строений. Об этом сообщил представитель... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T17:26

2022-09-02T17:26

2022-09-02T17:32

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли очередной удар по частным домам в Новой Каховке Херсонской области, повреждены несколько строений. Об этом сообщил представитель администрации города Руслан Агаев.Ранее в пятницу власти сообщили об ударе ВСУ по водному элеватору в Новой Каховке, в результате чего уничтожено большое количество зерна. Комиссии оценивают ущерб. До этого в результате атак также пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине >> В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220902/chudom-ostalis-zhivy-posledstviya-udara-po-turbaze-na-khersonschine-1124384842.html

https://crimea.ria.ru/20220901/novye-knigi-i-novye-klassy-kak-budut-uchitsya-shkolniki-khersona-1124366931.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)