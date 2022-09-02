Снаряды попали в частный сектор Новой Каховки – есть разрушения
Частные дома повреждены в Новой Каховке при очередной атаке ВСУ
17:26 02.09.2022 (обновлено: 17:32 02.09.2022)
© РИА Новости КрымУкраинские войска нанесли удар по частным домам в Новой Каховке, повреждены несколько строений. Скриншот
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли очередной удар по частным домам в Новой Каховке Херсонской области, повреждены несколько строений. Об этом сообщил представитель администрации города Руслан Агаев.
Снаряды попали на улицу Калинина, там же зафиксированы свежие воронки от новых прилетов ракет. В одном из домов загорелась кровля, в соседнем оказались выбиты стекла. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, они занимаются ликвидацией пожара.
Ранее в пятницу власти сообщили об ударе ВСУ по водному элеватору в Новой Каховке, в результате чего уничтожено большое количество зерна. Комиссии оценивают ущерб. До этого в результате атак также пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.
В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.