https://crimea.ria.ru/20220902/boeviki-vsu-udarili-po-elevatoru-v-novoy-kakhovke--unichtozheno-zerno-1124376327.html

Боевики ВСУ ударили по элеватору в Новой Каховке – уничтожено зерно

Боевики ВСУ ударили по элеватору в Новой Каховке – уничтожено зерно - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Боевики ВСУ ударили по элеватору в Новой Каховке – уничтожено зерно

В результате удара боевиков ВСУ в Новой Каховке разрушен водный элеватор, спасти зерно невозможно, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T09:21

2022-09-02T09:21

2022-09-02T09:21

специальная военная операция рф на украине

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В результате удара боевиков ВСУ в Новой Каховке разрушен водный элеватор, спасти зерно невозможно, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Боевики ВСУ "воюют" с зерном, стараясь искусственно вызвать голод. Украинские террористы разрушили водный элеватор Новой Каховки в Херсонской области. Огромное количество зерна уничтожено из-за обстрела. Величина ущерба определяется", - написал Рогов, оценив происшествие, как террористический акт в отношении мирного населения.Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации Владимира Леонтьева, новокаховский элеватор – крупнейший в регионе, сейчас на объекте продолжается пожар:"Причальные сооружения водного элеватора аграрной компании "Нибулон" из-за удара украинских войск разрушены. Там масштабный пожар, по счастливой случайности сам он полностью не был разрушен. Сам элеватор находится на правой стороне Днепра, рядом с селом Козацкое, мы пока не можем оценить степень ущерба. Там хранится огромное количество зерна", - сказал Леонтьев.По его словам, вывезти зерно невозможно из-за разрушений, а также из-за продолжающихся обстрелов ВСУ.Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать. Он также предупредил о возможном нарушении энергосистемы всего юга Украины из-за обстрелов гидроэлектростанции.После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС в понедельник, 29 августа, город остался без электричества и воды, объявлена эвакуация.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220831/15-tysyach-tonn-zerna-sgorelo-iz-za-obstrela-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1124351401.html

https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html

https://crimea.ria.ru/20220715/ukraina-podzhigaet-polya-s-pshenitsey-v-zaporozhskoy-oblasti--vlasti-1123850136.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)