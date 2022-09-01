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ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.09.2022
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 144-х районах, в том числе взвод американских гаубиц М777 и восемь складов... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T14:43
2022-09-01T14:43
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 144-х районах, в том числе взвод американских гаубиц М777 и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."За сутки поражены четыре пункта управления в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах. В районах Часов Яр и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два пункта управления ВСУ беспилотными летательными аппаратами. В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.В свою очередь российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь беспилотников в Харьковской и Херсонской областях. Также перехвачены одна баллистическая ракета "Точка-У" и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО HIMARS, в Херсонской области.В районе Антоновского моста российские средства ПВО сбили две противолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотных летательных аппарата, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20220901/vs-rf-zavershayut-likvidatsiyu-ukrainskikh-diversantov-bliz-zaporozhskoy-aes-1124370409.html
https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html
https://crimea.ria.ru/20220901/boytsy-vsu-ostavili-pozitsii-pod-artemovskom-iz-za-bolshikh-poter--mo-1124370968.html
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине

Минобороны РФ: российские военные уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине

14:43 01.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на передовой в ЛНР
Работа артиллеристов на передовой в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 144-х районах, в том числе взвод американских гаубиц М777 и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"За сутки поражены четыре пункта управления в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах. В районах Часов Яр и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два пункта управления ВСУ беспилотными летательными аппаратами. В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.
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Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.
В свою очередь российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь беспилотников в Харьковской и Херсонской областях. Также перехвачены одна баллистическая ракета "Точка-У" и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО HIMARS, в Херсонской области.
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В районе Антоновского моста российские средства ПВО сбили две противолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотных летательных аппарата, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
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14:28В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления
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