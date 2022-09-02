Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ
Военный эксперт: после провала наступления ВСУ Зеленский капитулирует либо будет смещен
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкТанкисты оперативно-боевого тактического формирования ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. За провалом наступления украинской армии в Херсонской области последует окончательный психологический надлом в вооруженных силах Украины, президент Владимир Зеленский будет вынужден в той или иной форме капитулировать, в противном случае его сместят. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.
"Произошло главное – психологический надлом. Сколько ВСУ еще продержатся на юге - однозначно сказать сложно, но, думаю, немного. Обычно вслед за такими провальными контрнаступлениями идет распад армии. Либо Зеленский капитулирует в том или ином виде в ближайшее время, либо его просто уберут с политической сцены. Там есть более здравомыслящие люди, которые понимают, что после таких провалов сил не остается", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
По оценке эксперта, киевский режим бросил на это авантюрное наступление последние профессионально подготовленные резервы, прежде всего войсковые формирования с западных регионов.
"По моим оценкам, как минимум шесть тысяч солдат убиты или потеряли боеспособность. Большие потери в технике, потому что там легли два танковых батальона, два батальона мотопехоты… Авиация и без того была в очень ограниченных количествах, а после того, как были сбиты эти пять самолетов и вертолеты, у ВСУ больше ничего и не осталось. Думаю, это радикально повлияет на умонастроения в украинской армии и от этого поражения они уже не оправятся", – считает аналитик.
На этой неделе украинские военные предприняли попытку наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях, которая закончилась провалом. По сведениям Минобороны РФ, за три дня боев потери ВСУ составили более двух тысяч человек, более 170 танков, более 80 БМП, около 70 других бронированных машин, несколько самолетов и вертолетов.