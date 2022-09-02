https://crimea.ria.ru/20220902/kapitulyatsiya-ili-perevorot-ekspert-o-posledstviyakh-provala-nastupleniya-vsu-1124379036.html

Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ

Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ

За провалом наступления украинской армии в Херсонской области последует окончательный психологический надлом в вооруженных силах Украины, президент Владимир... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T12:31

2022-09-02T12:31

2022-09-02T12:31

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

мнения

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. За провалом наступления украинской армии в Херсонской области последует окончательный психологический надлом в вооруженных силах Украины, президент Владимир Зеленский будет вынужден в той или иной форме капитулировать, в противном случае его сместят. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине >>"Произошло главное – психологический надлом. Сколько ВСУ еще продержатся на юге - однозначно сказать сложно, но, думаю, немного. Обычно вслед за такими провальными контрнаступлениями идет распад армии. Либо Зеленский капитулирует в том или ином виде в ближайшее время, либо его просто уберут с политической сцены. Там есть более здравомыслящие люди, которые понимают, что после таких провалов сил не остается", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления >>По оценке эксперта, киевский режим бросил на это авантюрное наступление последние профессионально подготовленные резервы, прежде всего войсковые формирования с западных регионов.На этой неделе украинские военные предприняли попытку наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях, которая закончилась провалом. По сведениям Минобороны РФ, за три дня боев потери ВСУ составили более двух тысяч человек, более 170 танков, более 80 БМП, около 70 других бронированных машин, несколько самолетов и вертолетов.

https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, мнения, владимир зеленский (президент украины)