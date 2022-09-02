Рейтинг@Mail.ru
Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220902/kapitulyatsiya-ili-perevorot-ekspert-o-posledstviyakh-provala-nastupleniya-vsu-1124379036.html
Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ
Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ
За провалом наступления украинской армии в Херсонской области последует окончательный психологический надлом в вооруженных силах Украины, президент Владимир... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T12:31
2022-09-02T12:31
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
мнения
владимир зеленский (президент украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379012_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_47ac5fa73e42a045d58e6b03b548692b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. За провалом наступления украинской армии в Херсонской области последует окончательный психологический надлом в вооруженных силах Украины, президент Владимир Зеленский будет вынужден в той или иной форме капитулировать, в противном случае его сместят. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине &gt;&gt;"Произошло главное – психологический надлом. Сколько ВСУ еще продержатся на юге - однозначно сказать сложно, но, думаю, немного. Обычно вслед за такими провальными контрнаступлениями идет распад армии. Либо Зеленский капитулирует в том или ином виде в ближайшее время, либо его просто уберут с политической сцены. Там есть более здравомыслящие люди, которые понимают, что после таких провалов сил не остается", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления &gt;&gt;По оценке эксперта, киевский режим бросил на это авантюрное наступление последние профессионально подготовленные резервы, прежде всего войсковые формирования с западных регионов.На этой неделе украинские военные предприняли попытку наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях, которая закончилась провалом. По сведениям Минобороны РФ, за три дня боев потери ВСУ составили более двух тысяч человек, более 170 танков, более 80 БМП, около 70 других бронированных машин, несколько самолетов и вертолетов.
https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379012_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_41893b8a936baa983f25262a4120b596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, мнения, владимир зеленский (президент украины)
Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ

Военный эксперт: после провала наступления ВСУ Зеленский капитулирует либо будет смещен

12:31 02.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкТанкисты оперативно-боевого тактического формирования ДНР
Танкисты оперативно-боевого тактического формирования ДНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. За провалом наступления украинской армии в Херсонской области последует окончательный психологический надлом в вооруженных силах Украины, президент Владимир Зеленский будет вынужден в той или иной форме капитулировать, в противном случае его сместят. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.
ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине >>
"Произошло главное – психологический надлом. Сколько ВСУ еще продержатся на юге - однозначно сказать сложно, но, думаю, немного. Обычно вслед за такими провальными контрнаступлениями идет распад армии. Либо Зеленский капитулирует в том или ином виде в ближайшее время, либо его просто уберут с политической сцены. Там есть более здравомыслящие люди, которые понимают, что после таких провалов сил не остается", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления >>
По оценке эксперта, киевский режим бросил на это авантюрное наступление последние профессионально подготовленные резервы, прежде всего войсковые формирования с западных регионов.
"По моим оценкам, как минимум шесть тысяч солдат убиты или потеряли боеспособность. Большие потери в технике, потому что там легли два танковых батальона, два батальона мотопехоты… Авиация и без того была в очень ограниченных количествах, а после того, как были сбиты эти пять самолетов и вертолеты, у ВСУ больше ничего и не осталось. Думаю, это радикально повлияет на умонастроения в украинской армии и от этого поражения они уже не оправятся", – считает аналитик.
На этой неделе украинские военные предприняли попытку наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях, которая закончилась провалом. По сведениям Минобороны РФ, за три дня боев потери ВСУ составили более двух тысяч человек, более 170 танков, более 80 БМП, около 70 других бронированных машин, несколько самолетов и вертолетов.
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 14:28
В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления
 
Радио "Спутник в Крыму"Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаМненияВладимир Зеленский (президент Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников
12:31Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ
12:20При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу
12:12Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС
12:08В Херсоне прогремели не менее 10 взрывов – СМИ
12:00На пляже в Севастополе спасатель задержал грабителя
11:48Крымчанина осудили за зверское нападение на товарища
11:37Крым накроет трехдневный шторм
11:06Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие
10:57В Севастополе горел Юмашевский рынок
10:48О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:42Участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму
10:38Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса
10:29Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ
10:21ВСУ трижды обстреляли Энергодар во время пребывания миссии МАГАТЭ
10:20В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки
10:07Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону
10:01Покупай и отдыхай сегодня – плати в декабре!
09:52В Крыму появятся новые "туристические города"
09:35Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу
Лента новостейМолния