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В РФ вводят QR-коды для туристов - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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В РФ вводят QR-коды для туристов
В РФ вводят QR-коды для туристов - РИА Новости Крым, 01.09.2022
В РФ вводят QR-коды для туристов
В России заработала единая информационная система электронных путевок, куда, кроме информации о туроператоре, будут вносить данные о туристах, а самим гражданам РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T10:13
2022-09-01T10:13
ростуризм
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В России заработала единая информационная система электронных путевок, куда, кроме информации о туроператоре, будут вносить данные о туристах, а самим гражданам предоставят QR-коды для путешествий, такая норма вступает в силу с 1 сентября, пишет "Парламентская газета".По данным издания, для организованных туристов QR-коды станут обязательными, в них будет защифрована основная информация об условиях путевки и о самом туристе Утверждать конкретные требования к такой информации будет Ростуризм. Это же ведомство теперь будет определять требования к отелям и гостиницам, работающим в сфере сельского туризма.Ранее Ростуризм сообщил о старте очередного этапа программы туристического кешбэка с 25 августа. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ростуризм, туризм в крыму
В РФ вводят QR-коды для туристов

Российским туристам выдадут QR-коды

10:13 01.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в общественных местах Казани
Проверка QR-кодов в общественных местах Казани - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В России заработала единая информационная система электронных путевок, куда, кроме информации о туроператоре, будут вносить данные о туристах, а самим гражданам предоставят QR-коды для путешествий, такая норма вступает в силу с 1 сентября, пишет "Парламентская газета".
По данным издания, для организованных туристов QR-коды станут обязательными, в них будет защифрована основная информация об условиях путевки и о самом туристе Утверждать конкретные требования к такой информации будет Ростуризм. Это же ведомство теперь будет определять требования к отелям и гостиницам, работающим в сфере сельского туризма.
Ранее Ростуризм сообщил о старте очередного этапа программы туристического кешбэка с 25 августа. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью.
 
РостуризмТуризм в Крыму
 
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