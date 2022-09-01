https://crimea.ria.ru/20220901/v-rf-vvodyat-qr-kody-dlya-turistov-1124365707.html

В РФ вводят QR-коды для туристов

В РФ вводят QR-коды для туристов - РИА Новости Крым, 01.09.2022

В РФ вводят QR-коды для туристов

В России заработала единая информационная система электронных путевок, куда, кроме информации о туроператоре, будут вносить данные о туристах, а самим гражданам РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T10:13

2022-09-01T10:13

2022-09-01T10:13

ростуризм

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В России заработала единая информационная система электронных путевок, куда, кроме информации о туроператоре, будут вносить данные о туристах, а самим гражданам предоставят QR-коды для путешествий, такая норма вступает в силу с 1 сентября, пишет "Парламентская газета".По данным издания, для организованных туристов QR-коды станут обязательными, в них будет защифрована основная информация об условиях путевки и о самом туристе Утверждать конкретные требования к такой информации будет Ростуризм. Это же ведомство теперь будет определять требования к отелям и гостиницам, работающим в сфере сельского туризма.Ранее Ростуризм сообщил о старте очередного этапа программы туристического кешбэка с 25 августа. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, Крым попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростуризм, туризм в крыму