https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html

В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления

В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления - РИА Новости Крым, 01.09.2022

В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления

В ходе безуспешных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении потери Вооруженных сил Украины за сутки составили 350 бойцов, 31 танк и 40... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T14:28

2022-09-01T14:28

2022-09-01T14:28

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В ходе безуспешных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении потери Вооруженных сил Украины за сутки составили 350 бойцов, 31 танк и 40 бронированных машин, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном (Николаево-Криворожском – ред.) направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих", – сказал Конашенков на брифинге в четверг.Кроме того, российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении, нанеся удар по подразделениям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки. Потери противника составили свыше 50 человек.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в течение двух суток безуспешного наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины потеряли более 1700 военнослужащих, более 120 танков и БМП и четыре боевых самолета.

https://crimea.ria.ru/20220901/natsbat-kraken-rasstrelyal-voennykh-vsu-posle-porazheniya-pod-kharkovom-1124370580.html

https://crimea.ria.ru/20220901/vs-rf-zavershayut-likvidatsiyu-ukrainskikh-diversantov-bliz-zaporozhskoy-aes-1124370409.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков