https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html
В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления
В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления - РИА Новости Крым, 01.09.2022
В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления
В ходе безуспешных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении потери Вооруженных сил Украины за сутки составили 350 бойцов, 31 танк и 40... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T14:28
2022-09-01T14:28
2022-09-01T14:28
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В ходе безуспешных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении потери Вооруженных сил Украины за сутки составили 350 бойцов, 31 танк и 40 бронированных машин, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном (Николаево-Криворожском – ред.) направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих", – сказал Конашенков на брифинге в четверг.Кроме того, российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении, нанеся удар по подразделениям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки. Потери противника составили свыше 50 человек.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в течение двух суток безуспешного наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины потеряли более 1700 военнослужащих, более 120 танков и БМП и четыре боевых самолета.
https://crimea.ria.ru/20220901/natsbat-kraken-rasstrelyal-voennykh-vsu-posle-porazheniya-pod-kharkovom-1124370580.html
https://crimea.ria.ru/20220901/vs-rf-zavershayut-likvidatsiyu-ukrainskikh-diversantov-bliz-zaporozhskoy-aes-1124370409.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков
В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления
МО: в ходе неудачного наступления ВСУ потеряли за сутки 350 военных и 31 танк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В ходе безуспешных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении потери Вооруженных сил Украины за сутки составили 350 бойцов, 31 танк и 40 бронированных машин, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном (Николаево-Криворожском – ред.) направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих", – сказал Конашенков на брифинге в четверг.
Кроме того, российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении, нанеся удар по подразделениям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки. Потери противника составили свыше 50 человек.
Накануне в Минобороны РФ сообщили
, что в течение двух суток безуспешного наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях Вооруженные силы Украины потеряли более 1700 военнослужащих, более 120 танков и БМП и четыре боевых самолета.