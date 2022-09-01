https://crimea.ria.ru/20220901/toplivo-pandemii-vrach-rasskazal-ob-osnovnykh-perenoschikakh-kovida-1124366240.html

Топливо пандемии: врач рассказал об основных переносчиках ковида

Топливо пандемии: врач рассказал об основных переносчиках ковида - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Топливо пандемии: врач рассказал об основных переносчиках ковида

Дети сейчас чаще болеют новой коронавирусной инфекцией и являются основными распространителями заболевания, считает врач-терапевт Алексей Водовозов. РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T20:20

2022-09-01T20:20

2022-09-01T20:20

распространение коронавируса в рф

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Дети сейчас чаще болеют новой коронавирусной инфекцией и являются основными распространителями заболевания, считает врач-терапевт Алексей Водовозов.Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что дети стали чаще болеть COVID-19. Болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще бессимптомно. Так, в этом году среди всех заболевших около 18% – это несовершеннолетние пациенты. При этом у них реже отмечается осложнение в виде мультивоспалительного синдрома, который достаточно часто присутствовал в первый год пандемии.По наблюдениям Водовозова, сегодня детский иммунитет действительно более уязвим перед ковидом, хотя раньше успешно справлялся с вирусом или же вовсе не реагировал на него."Если мы посмотрим на вариант из Уханя, на самый-самый первый, то, когда в Китае фиксировались тысячи случаев, детей были буквально единицы и все из довольно старшей возрастной группы", – цитирует эксперта "Москва 24".Водовозов добавил, что сегодня детей полушутливо называют "топливом пандемии" и считают основными разносчиками коронавируса.Ранее в образовательных учреждениях Крыма и Симферополя РИА Новости Крым рассказали о подготовке к новому учебному году на фоне новой волны коронавируса, некоторые вузы частично перейдут на дистант.

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

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распространение коронавируса в рф, здоровье