Топливо пандемии: врач рассказал об основных переносчиках ковида
Терапевт Водовозов: основные распространители COVID-19 сегодня – дети
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольная линейка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Дети сейчас чаще болеют новой коронавирусной инфекцией и являются основными распространителями заболевания, считает врач-терапевт Алексей Водовозов.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что дети стали чаще болеть COVID-19. Болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще бессимптомно. Так, в этом году среди всех заболевших около 18% – это несовершеннолетние пациенты. При этом у них реже отмечается осложнение в виде мультивоспалительного синдрома, который достаточно часто присутствовал в первый год пандемии.
По наблюдениям Водовозова, сегодня детский иммунитет действительно более уязвим перед ковидом, хотя раньше успешно справлялся с вирусом или же вовсе не реагировал на него.
"Если мы посмотрим на вариант из Уханя, на самый-самый первый, то, когда в Китае фиксировались тысячи случаев, детей были буквально единицы и все из довольно старшей возрастной группы", – цитирует эксперта "Москва 24".
Водовозов добавил, что сегодня детей полушутливо называют "топливом пандемии" и считают основными разносчиками коронавируса.
"Во-первых, в школе они общаются между собой, а во-вторых, потом после школы разбегаются по домам. И либо из дома приносят инфекцию в школу, либо, наоборот, из школы разносят по домам. То есть они хорошие социальные переносчики", – резюмировал врач.
Ранее в образовательных учреждениях Крыма и Симферополя РИА Новости Крым рассказали о подготовке к новому учебному году на фоне новой волны коронавируса, некоторые вузы частично перейдут на дистант.
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