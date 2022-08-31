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"Женские дни" и боли в спине: как решить проблему
"Женские дни" и боли в спине: как решить проблему - РИА Новости Крым, 31.08.2022
"Женские дни" и боли в спине: как решить проблему
Избавиться от болей в спине, которые нередко появляются у женщин в критические дни, поможет только прием спазмолитиков. Об этом "Ленте.ру" рассказала... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T21:20
2022-08-31T21:20
2022-08-31T21:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Избавиться от болей в спине, которые нередко появляются у женщин в критические дни, поможет только прием спазмолитиков. Об этом "Ленте.ру" рассказала акушер-гинеколог Мария Селихова.По словам Селиховой, у многих женщин во время менструации появляются тянущие боли не только внизу живота, но и в спине, и в пояснице. Они могут быть длительными и изнуряющими, что связано с активными сокращениями матки в этот непростой для организма период.По ее словам, единственный способ избавиться от таких болей – принимать анальгетики, спазмолитики или нестероидные противовоспалительные средства.Формы выпуска таких лекарств могут быть разными: таблетки, свечи, инъекции. Все они помогут купировать неприятные ощущения и болевую симптоматику.Ранее руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного биофизического центра им. Бурназяна Илья Колышев рассказал, с какими заболеваниями можно перепутать аппендицит при болях в области живота.
https://crimea.ria.ru/20220823/kak-otsutstvie-seksa-vliyaet-na-zdorove-muzhchin-1124264718.html
https://crimea.ria.ru/20220702/snyat-spazm-za-neskolko-minut-v-rf-izobreli-gadzhet-protiv-boli-v-myshtsakh-1123727073.html
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общество, совет эксперта, здоровье
"Женские дни" и боли в спине: как решить проблему
Врач Селихова назвала способ избавиться от болей в спине у женщин в "критические дни"