https://crimea.ria.ru/20220831/v-postradavshem-iz-za-diversii-sele-mayskoe-v-krymu-lineyki-proydut-pozzhe-1124360853.html

В пострадавшем из-за диверсии селе Майское в Крыму линейки пройдут позже

В пострадавшем из-за диверсии селе Майское в Крыму линейки пройдут позже - РИА Новости Крым, 31.08.2022

В пострадавшем из-за диверсии селе Майское в Крыму линейки пройдут позже

В селе Майское Джанкойского района, где в результате диверсии на складе боеприпасов оказались повреждены здания и объекты инфраструктуры, торжественные линейки... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T17:20

2022-08-31T17:20

2022-08-31T17:20

джанкой

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

общество

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В селе Майское Джанкойского района, где в результате диверсии на складе боеприпасов оказались повреждены здания и объекты инфраструктуры, торжественные линейки по случаю Дня знаний пройдут 5 сентября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе >>Аксенов сообщил, что учебные заведения республики готовы к началу нового учебного года. Еженедельно в них будут проходить линейки с поднятием государственного флага и исполнением гимна России, а также регулярно вестись уроки патриотического воспитания."В сентябре в школах пройдут встречи с героями России и Советского Союза, кавалерами орденов и медалей, участниками специальной военной операции. На уроках в рамках программы "Разговор о важном" также будут затрагиваться темы патриотизма, развития государства и нашей республики, воспитания гражданина", - добавил он.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован.Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое >> В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После инцидента в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220816/kak-eto-bylo-ochevidtsy-rasskazali-o-chp-na-sklade-v-dzhankoyskom-rayone-1124185377.html

джанкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, общество, образование в крыму и севастополе