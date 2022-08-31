https://crimea.ria.ru/20220831/v-postradavshem-iz-za-diversii-sele-mayskoe-v-krymu-lineyki-proydut-pozzhe-1124360853.html
В пострадавшем из-за диверсии селе Майское в Крыму линейки пройдут позже
В пострадавшем из-за диверсии селе Майское в Крыму линейки пройдут позже - РИА Новости Крым, 31.08.2022
В пострадавшем из-за диверсии селе Майское в Крыму линейки пройдут позже
В селе Майское Джанкойского района, где в результате диверсии на складе боеприпасов оказались повреждены здания и объекты инфраструктуры, торжественные линейки... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T17:20
2022-08-31T17:20
2022-08-31T17:20
джанкой
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
общество
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В селе Майское Джанкойского района, где в результате диверсии на складе боеприпасов оказались повреждены здания и объекты инфраструктуры, торжественные линейки по случаю Дня знаний пройдут 5 сентября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе >>Аксенов сообщил, что учебные заведения республики готовы к началу нового учебного года. Еженедельно в них будут проходить линейки с поднятием государственного флага и исполнением гимна России, а также регулярно вестись уроки патриотического воспитания."В сентябре в школах пройдут встречи с героями России и Советского Союза, кавалерами орденов и медалей, участниками специальной военной операции. На уроках в рамках программы "Разговор о важном" также будут затрагиваться темы патриотизма, развития государства и нашей республики, воспитания гражданина", - добавил он.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован.Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое >> В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После инцидента в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220816/kak-eto-bylo-ochevidtsy-rasskazali-o-chp-na-sklade-v-dzhankoyskom-rayone-1124185377.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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джанкой, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, общество, образование в крыму и севастополе
В пострадавшем из-за диверсии селе Майское в Крыму линейки пройдут позже
Глава Крыма Аксенов: в пострадавшем из-за диверсии селе Майское линейки пройдут 5 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В селе Майское Джанкойского района, где в результате диверсии на складе боеприпасов оказались повреждены здания и объекты инфраструктуры, торжественные линейки по случаю Дня знаний пройдут 5 сентября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В селе Майском Джанкойского района торжественные линейки пройдут 5 сентября, с этого же дня учебный процесс будет идти в очном формате. В обычном режиме начнется учебный год для детей Новофедоровки", - сообщил он.
Аксенов сообщил, что учебные заведения республики готовы к началу нового учебного года. Еженедельно в них будут проходить линейки с поднятием государственного флага и исполнением гимна России, а также регулярно вестись уроки патриотического воспитания.
"В сентябре в школах пройдут встречи с героями России и Советского Союза, кавалерами орденов и медалей, участниками специальной военной операции. На уроках в рамках программы "Разговор о важном" также будут затрагиваться темы патриотизма, развития государства и нашей республики, воспитания гражданина", - добавил он.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия.
В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После инцидента в Джанкойском районе ввели режим ЧС
регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.