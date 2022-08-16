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Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое
Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое
Диверсия на военном складе в Джанкое стала причиной пожара и детонации боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T13:11
2022-08-16T13:11
2022-08-16T13:43
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Нововсти Крым. Диверсия на военном складе в Джанкое стала причиной пожара и детонации боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.Джанкой и Джанкойский район: справка >>После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
https://crimea.ria.ru/20220816/diversiya-v-dzhankoe-v-minoborony-raskryli-podrobnosti-chp-v-krymu-1124181392.html
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Боеприпасы сдетонировали на складе в Джанкойском районе Крыма. Видео с места ЧП
На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета – глава администрации сельского поселения Николай Карпец. "Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра", – сказал он.Одиночные взрывы еще продолжаются, добавил Карпец.
2022-08-16T13:11
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, происшествия, крым, джанкой, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине