https://crimea.ria.ru/20220816/video-s-mesta-chp-v-krymu-vzryvy-v-dzhankoe-1124181834.html

Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое

Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое

Диверсия на военном складе в Джанкое стала причиной пожара и детонации боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T13:11

2022-08-16T13:11

2022-08-16T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Нововсти Крым. Диверсия на военном складе в Джанкое стала причиной пожара и детонации боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.Джанкой и Джанкойский район: справка >>После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.

https://crimea.ria.ru/20220816/diversiya-v-dzhankoe-v-minoborony-raskryli-podrobnosti-chp-v-krymu-1124181392.html

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Боеприпасы сдетонировали на складе в Джанкойском районе Крыма. Видео с места ЧП На складе в районе села Майское в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы, сообщил РИА Новости председатель сельсовета – глава администрации сельского поселения Николай Карпец. "Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра", – сказал он.Одиночные взрывы еще продолжаются, добавил Карпец. 2022-08-16T13:11 true PT0M56S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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