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Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату

Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату

Глава крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко объяснил алгоритм действий при ДТП, одним из участников которого стала машина с иностранными номерами. РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T07:32

2022-08-31T07:32

2022-08-31T07:32

гибдд

закон и право

крым

анатолий борисенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Глава крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко объяснил алгоритм действий при ДТП, одним из участников которого стала машина с иностранными номерами."При ДТП, участником которого является транспортное средство иностранного государства и нет страхового полиса, необходимо позвонить 102 и оставить свои координаты, а далее дождаться машины ГИБДД. Ни в коем случае не покидайте место аварии, потому что первое, что делают сотрудники полиции по прибытии на место – фиксируют транспортные средства на проезжей части, составляют схему ДТП и берут пояснения", - рассказал Борисенко.Далее участникам дорожного происшествия выдают на руки документ, который свидетельствует о фиксации ДТП и о наличии второй стороны инцидента.Ранее глава ГИБДД Крыма сообщил, что с начала года на дорогах республики произошло 825 ДТП, в результате которых погиб 91 человек и более тысячи получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

https://crimea.ria.ru/20220829/na-vezde-v-sevastopol-poyavitsya-postoyannyy-post-gibdd-1124333903.html

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гибдд, закон и право, крым, анатолий борисенко