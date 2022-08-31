https://crimea.ria.ru/20220831/kak-oformit-dtp-s-inostrannoy-mashinoy-v-krymu-i-poluchit-vyplatu-1124345316.html
Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату
Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату
Глава крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко объяснил алгоритм действий при ДТП, одним из участников которого стала машина с иностранными номерами. РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T07:32
2022-08-31T07:32
2022-08-31T07:32
гибдд
закон и право
крым
анатолий борисенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/52/1117595283_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_e366688f26b233149b3d9ad3ef3f8fce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Глава крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко объяснил алгоритм действий при ДТП, одним из участников которого стала машина с иностранными номерами."При ДТП, участником которого является транспортное средство иностранного государства и нет страхового полиса, необходимо позвонить 102 и оставить свои координаты, а далее дождаться машины ГИБДД. Ни в коем случае не покидайте место аварии, потому что первое, что делают сотрудники полиции по прибытии на место – фиксируют транспортные средства на проезжей части, составляют схему ДТП и берут пояснения", - рассказал Борисенко.Далее участникам дорожного происшествия выдают на руки документ, который свидетельствует о фиксации ДТП и о наличии второй стороны инцидента.Ранее глава ГИБДД Крыма сообщил, что с начала года на дорогах республики произошло 825 ДТП, в результате которых погиб 91 человек и более тысячи получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
https://crimea.ria.ru/20220829/na-vezde-v-sevastopol-poyavitsya-postoyannyy-post-gibdd-1124333903.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111759/52/1117595283_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_e649299970d8978645b4ce4caa6f5959.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд, закон и право, крым, анатолий борисенко
Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату
Глава ГИБДД Крыма Борисенко рассказал алгоритм действий при ДТП с иностранной машиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Глава крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко объяснил алгоритм действий при ДТП, одним из участников которого стала машина с иностранными номерами.
"При ДТП, участником которого является транспортное средство иностранного государства и нет страхового полиса, необходимо позвонить 102 и оставить свои координаты, а далее дождаться машины ГИБДД. Ни в коем случае не покидайте место аварии, потому что первое, что делают сотрудники полиции по прибытии на место – фиксируют транспортные средства на проезжей части, составляют схему ДТП и берут пояснения", - рассказал Борисенко.
Далее участникам дорожного происшествия выдают на руки документ, который свидетельствует о фиксации ДТП и о наличии второй стороны инцидента.
"Если у него нет страхового полиса, то вы имеете право подать исковое заявление для взыскания с него ущерба. Либо же можно обратиться в свою страховую компанию, и уже она выплатит вам компенсацию, а далее самостоятельно будет взыскивать расходы с участника на основании судебного решения", - добавил он.
Ранее глава ГИБДД Крыма сообщил, что с начала года на дорогах республики произошло 825 ДТП
, в результате которых погиб 91 человек и более тысячи получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.