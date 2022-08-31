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Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату
Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату
Глава крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко объяснил алгоритм действий при ДТП, одним из участников которого стала машина с иностранными номерами. РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T07:32
2022-08-31T07:32
гибдд
закон и право
крым
анатолий борисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Глава крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко объяснил алгоритм действий при ДТП, одним из участников которого стала машина с иностранными номерами."При ДТП, участником которого является транспортное средство иностранного государства и нет страхового полиса, необходимо позвонить 102 и оставить свои координаты, а далее дождаться машины ГИБДД. Ни в коем случае не покидайте место аварии, потому что первое, что делают сотрудники полиции по прибытии на место – фиксируют транспортные средства на проезжей части, составляют схему ДТП и берут пояснения", - рассказал Борисенко.Далее участникам дорожного происшествия выдают на руки документ, который свидетельствует о фиксации ДТП и о наличии второй стороны инцидента.Ранее глава ГИБДД Крыма сообщил, что с начала года на дорогах республики произошло 825 ДТП, в результате которых погиб 91 человек и более тысячи получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
https://crimea.ria.ru/20220829/na-vezde-v-sevastopol-poyavitsya-postoyannyy-post-gibdd-1124333903.html
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гибдд, закон и право, крым, анатолий борисенко
Как оформить ДТП с иностранной машиной в Крыму и получить выплату

Глава ГИБДД Крыма Борисенко рассказал алгоритм действий при ДТП с иностранной машиной

07:32 31.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Глава крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко объяснил алгоритм действий при ДТП, одним из участников которого стала машина с иностранными номерами.
"При ДТП, участником которого является транспортное средство иностранного государства и нет страхового полиса, необходимо позвонить 102 и оставить свои координаты, а далее дождаться машины ГИБДД. Ни в коем случае не покидайте место аварии, потому что первое, что делают сотрудники полиции по прибытии на место – фиксируют транспортные средства на проезжей части, составляют схему ДТП и берут пояснения", - рассказал Борисенко.
Далее участникам дорожного происшествия выдают на руки документ, который свидетельствует о фиксации ДТП и о наличии второй стороны инцидента.
"Если у него нет страхового полиса, то вы имеете право подать исковое заявление для взыскания с него ущерба. Либо же можно обратиться в свою страховую компанию, и уже она выплатит вам компенсацию, а далее самостоятельно будет взыскивать расходы с участника на основании судебного решения", - добавил он.
Ранее глава ГИБДД Крыма сообщил, что с начала года на дорогах республики произошло 825 ДТП, в результате которых погиб 91 человек и более тысячи получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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ГИБДДЗакон и правоКрымАнатолий Борисенко
 
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