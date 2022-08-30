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Аварийная статистика Крыма: сколько ДТП и погибших с начала года - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Аварийная статистика Крыма: сколько ДТП и погибших с начала года
Аварийная статистика Крыма: сколько ДТП и погибших с начала года - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Аварийная статистика Крыма: сколько ДТП и погибших с начала года
Более 90 человек погибли и свыше тысячи пострадали в ДТП на дорогах Крыма с начала года. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T14:49
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гибдд
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Более 90 человек погибли и свыше тысячи пострадали в ДТП на дорогах Крыма с начала года. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.Основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения."За три дня профилактических мероприятий "Нетрезвый водитель" на крымских дорогах был выявлен и задокументирован 121 водитель, управляющий транспортом в состоянии опьянения. Это и наркотическое, и алкогольное опьянение", - добавил Борисенко.Как сообщалось, по итогам семи месяцев Крым занял 69 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах. По оценкам аналитиков, с января по июль 2022 года количество ДТП с пострадавшими в регионе снизилось на 8%.
https://crimea.ria.ru/20220428/v-krymu-sotrudniki-gibdd-spasli-malenkogo-rebenka-ot-udushya-1123084768.html
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гибдд, крым, анатолий борисенко
Аварийная статистика Крыма: сколько ДТП и погибших с начала года

На дорогах Крыма с начала года произошло 825 ДТП, погиб 91 человек

14:49 30.08.2022
 
ДТП в Ульяновской области. 21.08.2022. Скриншот видео
ДТП в Ульяновской области. 21.08.2022. Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Более 90 человек погибли и свыше тысячи пострадали в ДТП на дорогах Крыма с начала года. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
"За 7 месяцев смертность на крымских автодорогах снизилась на 22,2%, также уменьшилось количество ДТП на 3 % и на 2,2% уменьшилось число пострадавших, - рассказал он. - Всего было совершено 825 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 91 человек. При этом пострадало 1065 человек, они получили травмы различной степени тяжести".
Основными причинами аварий с тяжелыми последствиями являются выезд на полосу для встречного транспорта, превышение скорости, наезд на препятствие и совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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"За три дня профилактических мероприятий "Нетрезвый водитель" на крымских дорогах был выявлен и задокументирован 121 водитель, управляющий транспортом в состоянии опьянения. Это и наркотическое, и алкогольное опьянение", - добавил Борисенко.
Как сообщалось, по итогам семи месяцев Крым занял 69 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах. По оценкам аналитиков, с января по июль 2022 года количество ДТП с пострадавшими в регионе снизилось на 8%.
ГИБДДКрымАнатолий Борисенко
 
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