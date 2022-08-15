https://crimea.ria.ru/20220815/krym-zanyal-69-mesto-v-reytinge-regionov-rf-po-avariynosti-na-dorogakh-1124164485.html

Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах

Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах

С января по июль 2022 года в Крыму количество ДТП с пострадавшими снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T10:40

2022-08-15T10:40

2022-08-15T10:46

ситуация на дорогах крыма

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. С января по июль 2022 года в Крыму количество ДТП с пострадавшими снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах.По данным рейтинга, с января по июнь 2022 года на 100 тысяч автомобилей пришлось 121,4 транспортных происшествий, в которых пострадали люди. При этом число погибших и раненных на 100 тысяч жителей республики в январе-июне 2022 составляет 45,8.Рекордсменами среди регионов по количеству дорожно-транспортных происшествий стали Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область и Ненецкий автономный округ и Свердловская область.Ранее сообщалось, что число смертельных ДТП в Севастополе за полгода выросло втрое.По мнению руководителя проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог" в Севастополе Максима Мишина, жара и увеличение количества автотуристов являются основными причинами ДТП в Крыму и Севастополе. Еще одним фактором он назвал игнорирование водителями правил движения, особенно на строящихся участках трассы "Таврида".

https://crimea.ria.ru/20210129/Peshekhody-VS-voditeli-kto-chasche-narushaet-pravila-na-dorogakh-v-Krymu-1119202372.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия