Рейтинг@Mail.ru
Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20220815/krym-zanyal-69-mesto-v-reytinge-regionov-rf-po-avariynosti-na-dorogakh-1124164485.html
Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах
Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах
С января по июль 2022 года в Крыму количество ДТП с пострадавшими снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T10:40
2022-08-15T10:46
ситуация на дорогах крыма
крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/19/1119188307_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48bf290fbf4e3b49ebbf1ef9b49c1438.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. С января по июль 2022 года в Крыму количество ДТП с пострадавшими снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах.По данным рейтинга, с января по июнь 2022 года на 100 тысяч автомобилей пришлось 121,4 транспортных происшествий, в которых пострадали люди. При этом число погибших и раненных на 100 тысяч жителей республики в январе-июне 2022 составляет 45,8.Рекордсменами среди регионов по количеству дорожно-транспортных происшествий стали Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область и Ненецкий автономный округ и Свердловская область.Ранее сообщалось, что число смертельных ДТП в Севастополе за полгода выросло втрое.По мнению руководителя проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог" в Севастополе Максима Мишина, жара и увеличение количества автотуристов являются основными причинами ДТП в Крыму и Севастополе. Еще одним фактором он назвал игнорирование водителями правил движения, особенно на строящихся участках трассы "Таврида".
https://crimea.ria.ru/20210129/Peshekhody-VS-voditeli-kto-chasche-narushaet-pravila-na-dorogakh-v-Krymu-1119202372.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/19/1119188307_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ef014e81f79bf60461447ab7aab01f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия
Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах

СМИ: с января по июль 2022 года в Крыму количество ДТП с пострадавшими снизилось на 8,3%

10:40 15.08.2022 (обновлено: 10:46 15.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. С января по июль 2022 года в Крыму количество ДТП с пострадавшими снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах.
По данным рейтинга, с января по июнь 2022 года на 100 тысяч автомобилей пришлось 121,4 транспортных происшествий, в которых пострадали люди. При этом число погибших и раненных на 100 тысяч жителей республики в январе-июне 2022 составляет 45,8.
Таким образом, Крым находится на 69 месте рейтинга. Севастополь на 80 месте, где количество ДТП с пострадавшими снизилось на 2%, а число погибших и раненных на 100 тысяч жителей республики в январе-июне 2022 составляет 58,4.
Рекордсменами среди регионов по количеству дорожно-транспортных происшествий стали Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область и Ненецкий автономный округ и Свердловская область.
Ранее сообщалось, что число смертельных ДТП в Севастополе за полгода выросло втрое.
По мнению руководителя проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог" в Севастополе Максима Мишина, жара и увеличение количества автотуристов являются основными причинами ДТП в Крыму и Севастополе. Еще одним фактором он назвал игнорирование водителями правил движения, особенно на строящихся участках трассы "Таврида".
Мать с ребёнком на пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января 2021, 07:08Радио "Спутник в Крыму"
Пешеходы VS водители: кто чаще нарушает правила на дорогах в Крыму
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17Угрожал жене и бил детей: крымчанин предстанет перед судом
10:47COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
10:40Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах
10:24В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
10:19Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео
10:13Под Саками МЧС будет уничтожать взрывоопасные предметы
09:44Страшное ДТП со "скорой" в Нижнем Тагиле: погибли пять человек
09:16Трагедия в Ереване: число погибших при взрыве в ТЦ выросло до шести
09:02Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС
08:53Ученые назвали суперполезный продукт, который все обычно выкидывают
08:34Население Земли достигло восьми млрд человек
08:12Чем опасна гречка и кому ее нельзя - эндокринолог
07:53Кому опасно есть мед — диетолог о скрытой непереносимости
07:22Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"
07:01Эксперт перечислила "подводные камни" ипотеки
03:31Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму
00:01Местами ливни и грозы: прогноз погоды на понедельник для Крыма
00:00Какой сегодня праздник: 15 августа
19:59Главные события и заявления дня: 14 августа
19:12Когда работа может довести до болезни — психолог
Лента новостейМолния