https://crimea.ria.ru/20220808/ekspert-obyasnil-rost-chisla-dtp-na-dorogakh-kryma-1124100543.html

Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма

Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма

Жара и увеличение количества автотуристов являются одними из причин высокой аварийности в Крыму и Севастополе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T19:11

2022-08-08T19:11

2022-08-08T19:11

радио "спутник в крыму"

общество

ситуация на дорогах крыма

севастополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Жара и увеличение количества автотуристов являются одними из причин высокой аварийности в Крыму и Севастополе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил глава Ленинского муниципального округа Севастополя, руководитель проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог" в Севастополе Максим Мишин."Во-первых, увеличение связано с большим количеством приезжих людей, в том числе жителей соседних стран. Хотим мы этого или нет, а каждый регион имеет свой стиль езды. Также крайне негативно сказывается на поведении людей за рулем жара, которую мы наблюдаем сейчас", - рассказал он.Исправить ситуацию с аварийностью на крымских и севастопольских дорогах, по мнению Мишина, помогут контроль соблюдения водителями ПДД и увеличение числа дорожных камер.Каких водителей в России смогут автоматически лишать водительских прав >>"Если раньше я был противником камер, то теперь я их сторонник. Любая установленная камера, хочешь ты того или нет, в 95% заставляет водителя снизить скорость. Тут вопрос другой – все деньги, которые собираются благодаря этим камерам, должны идти не в частные руки, а в государственный бюджет. Они должны идти целенаправленно на обустройство надземных переходов и дорожную инфраструктуру, связанную с безопасностью дорожного движения", - отметил эксперт.Он порекомендовал местным жителям внимательнее относиться к аварийным участкам на дорогах и при выявлении опасных зон сообщать об этом дорожникам и ГИБДД, а туристам – заранее тщательно изучать маршрут, следить за дорожной обстановкой, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

https://crimea.ria.ru/20220804/stali-izvestny-podrobnosti-massovogo-dtp-v-sevastopole--est-zhertvy-1124063206.html

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ситуация на дорогах крыма, севастополь, крым