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Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма
Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма
Жара и увеличение количества автотуристов являются одними из причин высокой аварийности в Крыму и Севастополе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T19:11
2022-08-08T19:11
радио "спутник в крыму"
общество
ситуация на дорогах крыма
севастополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Жара и увеличение количества автотуристов являются одними из причин высокой аварийности в Крыму и Севастополе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил глава Ленинского муниципального округа Севастополя, руководитель проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог" в Севастополе Максим Мишин."Во-первых, увеличение связано с большим количеством приезжих людей, в том числе жителей соседних стран. Хотим мы этого или нет, а каждый регион имеет свой стиль езды. Также крайне негативно сказывается на поведении людей за рулем жара, которую мы наблюдаем сейчас", - рассказал он.Исправить ситуацию с аварийностью на крымских и севастопольских дорогах, по мнению Мишина, помогут контроль соблюдения водителями ПДД и увеличение числа дорожных камер.Каких водителей в России смогут автоматически лишать водительских прав &gt;&gt;"Если раньше я был противником камер, то теперь я их сторонник. Любая установленная камера, хочешь ты того или нет, в 95% заставляет водителя снизить скорость. Тут вопрос другой – все деньги, которые собираются благодаря этим камерам, должны идти не в частные руки, а в государственный бюджет. Они должны идти целенаправленно на обустройство надземных переходов и дорожную инфраструктуру, связанную с безопасностью дорожного движения", - отметил эксперт.Он порекомендовал местным жителям внимательнее относиться к аварийным участкам на дорогах и при выявлении опасных зон сообщать об этом дорожникам и ГИБДД, а туристам – заранее тщательно изучать маршрут, следить за дорожной обстановкой, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
https://crimea.ria.ru/20220804/stali-izvestny-podrobnosti-massovogo-dtp-v-sevastopole--est-zhertvy-1124063206.html
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общество, ситуация на дорогах крыма, севастополь, крым
Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма

Эксперт Мишин: рост числа ДТП в Крыму связан с увеличением турпотока и жарой

19:11 08.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина ГИБДД на трассе в Крыму
Машина ГИБДД на трассе в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Жара и увеличение количества автотуристов являются одними из причин высокой аварийности в Крыму и Севастополе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил глава Ленинского муниципального округа Севастополя, руководитель проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог" в Севастополе Максим Мишин.
"Во-первых, увеличение связано с большим количеством приезжих людей, в том числе жителей соседних стран. Хотим мы этого или нет, а каждый регион имеет свой стиль езды. Также крайне негативно сказывается на поведении людей за рулем жара, которую мы наблюдаем сейчас", - рассказал он.
Еще одним фактором он назвал игнорирование водителями правил движения, особенно на строящихся участках трассы "Таврида". Сейчас в севастопольском регионе идет активное дорожное строительство, однако объективно ситуацию на проезжей части оценивают далеко не все: некоторые автомобилисты начинают спешить, обгонять в запрещенных местах, игнорируя работу дорожной техники. Результат – ДТП.
Исправить ситуацию с аварийностью на крымских и севастопольских дорогах, по мнению Мишина, помогут контроль соблюдения водителями ПДД и увеличение числа дорожных камер.
Каких водителей в России смогут автоматически лишать водительских прав >>
"Если раньше я был противником камер, то теперь я их сторонник. Любая установленная камера, хочешь ты того или нет, в 95% заставляет водителя снизить скорость. Тут вопрос другой – все деньги, которые собираются благодаря этим камерам, должны идти не в частные руки, а в государственный бюджет. Они должны идти целенаправленно на обустройство надземных переходов и дорожную инфраструктуру, связанную с безопасностью дорожного движения", - отметил эксперт.
Он порекомендовал местным жителям внимательнее относиться к аварийным участкам на дорогах и при выявлении опасных зон сообщать об этом дорожникам и ГИБДД, а туристам – заранее тщательно изучать маршрут, следить за дорожной обстановкой, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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