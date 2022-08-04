https://crimea.ria.ru/20220804/chislo-smertelnykh-dtp-v-sevastopole-za-polgoda-vyroslo-v-tri-raza-1124061462.html
Число смертельных ДТП в Севастополе за полгода выросло в три раза
Число смертельных ДТП в Севастополе за полгода выросло в три раза - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Число смертельных ДТП в Севастополе за полгода выросло в три раза
Число смертельных ДТП в Севастополе за минувшие шесть месяцев выросло в три раза. Это самый высокий показатель роста случаев гибели на дорогах в России,... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T12:02
2022-08-04T12:02
2022-08-04T12:02
ситуация на дорогах крыма
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Число смертельных ДТП в Севастополе за минувшие шесть месяцев выросло в три раза. Это самый высокий показатель роста случаев гибели на дорогах в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать >>Согласно проведенной аналитике, за этот же период снижение числа ДТП с летальным исходом фиксируется в 47 регионах страны, в том числе в Карелии, Чеченской республике, Костромской области и Санкт-Петербурге.Ни одного смертельного ДТП за полгода не произошло в Ненецком автономном округе.В апреле начальник отдела ГИБДД УМВД России по Севастополю, подполковник полиции Любовь Волкова рассказала РИА Новости Крым о том, что каждое двенадцатое ДТП в Севастополе происходит с участием нетрезвого водителя.
https://crimea.ria.ru/20210129/Peshekhody-VS-voditeli-kto-chasche-narushaet-pravila-na-dorogakh-v-Krymu-1119202372.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, севастополь
Число смертельных ДТП в Севастополе за полгода выросло в три раза
В Севастополе число смертельных ДТП выросло втрое за полгода