https://crimea.ria.ru/20220727/pyanyy-voditel-v-sevastopole-sbil-peshekhoda-i-pytalsya-sbezhat-1123972657.html
Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать
Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать
В Севастополе пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T13:59
2022-07-27T13:59
2022-07-27T13:59
севастополь
происшествия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии."Двигаясь по маршруту патрулирования в районе Фиолентовского шоссе Севастополя, росгвардейцы заметили на обочине мужчину, который просил о помощи. Правоохранителям он пояснил, что его знакомого сбила неизвестная иномарка. Водитель попытался скрыться, однако патрульные Росгвардии блокировали нарушителя. За рулем оказался гражданин 1984 года рождения, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.Уточняется, что патрульные вызвали на место врачей, оказав доврачебную помощь травмированному мужчине. Они стабилизировали его состояние до приезда медиков."Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в причинении потерпевшему в дорожном происшествии вреда здоровью передан сотрудникам ГИБДД", — уточнили в Росгвардии.
https://crimea.ria.ru/20220720/v-kerchi-vnedorozhnik-sbil-rebenka-1123910051.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать
Росгвардейцы задержали пьяного водителя, который сбил пешехода в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Двигаясь по маршруту патрулирования в районе Фиолентовского шоссе Севастополя, росгвардейцы заметили на обочине мужчину, который просил о помощи. Правоохранителям он пояснил, что его знакомого сбила неизвестная иномарка. Водитель попытался скрыться, однако патрульные Росгвардии блокировали нарушителя. За рулем оказался гражданин 1984 года рождения, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.
Уточняется, что патрульные вызвали на место врачей, оказав доврачебную помощь травмированному мужчине. Они стабилизировали его состояние до приезда медиков.
"Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в причинении потерпевшему в дорожном происшествии вреда здоровью передан сотрудникам ГИБДД", — уточнили в Росгвардии.