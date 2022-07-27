https://crimea.ria.ru/20220727/pyanyy-voditel-v-sevastopole-sbil-peshekhoda-i-pytalsya-sbezhat-1123972657.html

Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать

Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать

В Севастополе пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T13:59

2022-07-27T13:59

2022-07-27T13:59

севастополь

происшествия

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии."Двигаясь по маршруту патрулирования в районе Фиолентовского шоссе Севастополя, росгвардейцы заметили на обочине мужчину, который просил о помощи. Правоохранителям он пояснил, что его знакомого сбила неизвестная иномарка. Водитель попытался скрыться, однако патрульные Росгвардии блокировали нарушителя. За рулем оказался гражданин 1984 года рождения, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.Уточняется, что патрульные вызвали на место врачей, оказав доврачебную помощь травмированному мужчине. Они стабилизировали его состояние до приезда медиков."Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в причинении потерпевшему в дорожном происшествии вреда здоровью передан сотрудникам ГИБДД", — уточнили в Росгвардии.

https://crimea.ria.ru/20220720/v-kerchi-vnedorozhnik-sbil-rebenka-1123910051.html

севастополь

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севастополь, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)