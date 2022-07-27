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Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать
Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать
В Севастополе пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T13:59
2022-07-27T13:59
севастополь
происшествия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии."Двигаясь по маршруту патрулирования в районе Фиолентовского шоссе Севастополя, росгвардейцы заметили на обочине мужчину, который просил о помощи. Правоохранителям он пояснил, что его знакомого сбила неизвестная иномарка. Водитель попытался скрыться, однако патрульные Росгвардии блокировали нарушителя. За рулем оказался гражданин 1984 года рождения, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.Уточняется, что патрульные вызвали на место врачей, оказав доврачебную помощь травмированному мужчине. Они стабилизировали его состояние до приезда медиков."Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в причинении потерпевшему в дорожном происшествии вреда здоровью передан сотрудникам ГИБДД", — уточнили в Росгвардии.
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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60
севастополь, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать

Росгвардейцы задержали пьяного водителя, который сбил пешехода в Севастополе

13:59 27.07.2022
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Двигаясь по маршруту патрулирования в районе Фиолентовского шоссе Севастополя, росгвардейцы заметили на обочине мужчину, который просил о помощи. Правоохранителям он пояснил, что его знакомого сбила неизвестная иномарка. Водитель попытался скрыться, однако патрульные Росгвардии блокировали нарушителя. За рулем оказался гражданин 1984 года рождения, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что патрульные вызвали на место врачей, оказав доврачебную помощь травмированному мужчине. Они стабилизировали его состояние до приезда медиков.
"Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в причинении потерпевшему в дорожном происшествии вреда здоровью передан сотрудникам ГИБДД", — уточнили в Росгвардии.
 
СевастопольПроисшествияРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
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