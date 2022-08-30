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В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС
В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС - РИА Новости Крым, 30.08.2022
В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС
В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС после требования остановить автомобиль – мужчину задержали, ведется следствие. Подробностями произошедшего... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T14:29
2022-08-30T14:29
2022-08-30T14:30
севастополь
крымский следком
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС после требования остановить автомобиль – мужчину задержали, ведется следствие. Подробностями произошедшего поделились в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел около двух часов ночи, когда 29-летний отдыхающий возвращался с пляжа в курортном поселке Николаевка. Будучи нетрезвым, мужчина сел в автомобиль и поехал в сторону Симферополя. На трассе он привлек к себе внимание инспектора ДПС, который отправился за подозрительным участником дорожного движения в погоню на служебном мотоцикле. Требование правоохранителя остановиться стоило ему здоровья.Агрессивного туриста задержали и поместили изолятор временного содержания на 10 суток. Мужчина раскаялся, но уголовное дело уже заведено, а следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении злоумышленника под стражу.Соответствующая статья УК о применении насилия к представителю власти предусматривает не только штрафы, но и наказание в виде ареста до полугода, и даже лишение свободы до 5 лет.Ранее в Керчи ушло в суд дело о гибели многодетной матери в ДТП, виновником которого стал пьяный местный житель.
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севастополь, крымский следком, происшествия
В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС
В Крыму нетрезвый отдыхающий избил инспектора ДПС после требования остановиться
14:29 30.08.2022 (обновлено: 14:30 30.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС после требования остановить автомобиль – мужчину задержали, ведется следствие. Подробностями произошедшего поделились в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел около двух часов ночи, когда 29-летний отдыхающий возвращался с пляжа в курортном поселке Николаевка. Будучи нетрезвым, мужчина сел в автомобиль и поехал в сторону Симферополя. На трассе он привлек к себе внимание инспектора ДПС, который отправился за подозрительным участником дорожного движения в погоню на служебном мотоцикле. Требование правоохранителя остановиться стоило ему здоровья.
"Водитель вышел из салона авто и нанес несколько ударов представителю власти по голове. Побои пресекли очевидцы, проезжавшие мимо по трассе", – рассказали в ведомстве.
Агрессивного туриста задержали и поместили изолятор временного содержания на 10 суток. Мужчина раскаялся, но уголовное дело уже заведено, а следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении злоумышленника под стражу.
Соответствующая статья УК о применении насилия к представителю власти предусматривает не только штрафы, но и наказание в виде ареста до полугода, и даже лишение свободы до 5 лет.
Ранее в Керчи ушло в суд дело о гибели многодетной матери в ДТП
, виновником которого стал пьяный местный житель.