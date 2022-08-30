https://crimea.ria.ru/20220830/v-krymu-netrezvyy-peterburzhets-izbil-inspektora-dps-1124342759.html

В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС

В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС - РИА Новости Крым, 30.08.2022

В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС

В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС после требования остановить автомобиль – мужчину задержали, ведется следствие. Подробностями произошедшего... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T14:29

2022-08-30T14:29

2022-08-30T14:30

севастополь

крымский следком

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС после требования остановить автомобиль – мужчину задержали, ведется следствие. Подробностями произошедшего поделились в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел около двух часов ночи, когда 29-летний отдыхающий возвращался с пляжа в курортном поселке Николаевка. Будучи нетрезвым, мужчина сел в автомобиль и поехал в сторону Симферополя. На трассе он привлек к себе внимание инспектора ДПС, который отправился за подозрительным участником дорожного движения в погоню на служебном мотоцикле. Требование правоохранителя остановиться стоило ему здоровья.Агрессивного туриста задержали и поместили изолятор временного содержания на 10 суток. Мужчина раскаялся, но уголовное дело уже заведено, а следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении злоумышленника под стражу.Соответствующая статья УК о применении насилия к представителю власти предусматривает не только штрафы, но и наказание в виде ареста до полугода, и даже лишение свободы до 5 лет.Ранее в Керчи ушло в суд дело о гибели многодетной матери в ДТП, виновником которого стал пьяный местный житель.

https://crimea.ria.ru/20210514/Pyanyy-krymchanin-napal-na-inspektora-GIBDD--1119578920.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крымский следком, происшествия