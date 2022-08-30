https://crimea.ria.ru/20220830/operativnaya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124339503.html
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 376 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 19 094 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T10:10
2022-08-30T10:10
2022-08-30T10:10
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распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 376 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 19 094 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы 50 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 593 человека. Выздоровели за сутки 327 человек, за весь период – 184 477", - говорится в сообщении.В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида >>Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5361 человек.В Севастополе подтверждены 212 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 79 лет.Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID >>Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 89 691 человек, выздоровели 85 276.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что дети стали чаще болеть COVID-19, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики.
https://crimea.ria.ru/20220829/distant-v-vuzakh-kryma-i-sevastopolya-gde-gotovyatsya-k-novoy-volne-covid--1124337045.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявлено 588 случаев COVID-19 за сутки, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 376 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 19 094 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 50 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 593 человека. Выздоровели за сутки 327 человек, за весь период – 184 477", - говорится в сообщении.
Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5361 человек.
В Севастополе подтверждены 212 новых случаев заболевания COVID-19, умер один пациент в возрасте 79 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 14 человек, выписаны 26. На данный момент в больницах находится 147 пациентов, из них 124 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 89 691 человек, выздоровели 85 276.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что дети стали чаще болеть COVID-19
, однако у них болезнь протекает в форме ОРВИ или же вообще без симптоматики.