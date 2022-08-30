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Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times
Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times
США приближается к своему краху, о чем свидетельствует целый ряд признаков – от провальной миграционной политики до проблем с местными элитами. Такую точку... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-30T08:11
2022-08-29T19:58
сша
в мире
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. США приближается к своему краху, о чем свидетельствует целый ряд признаков – от провальной миграционной политики до проблем с местными элитами. Такую точку зрения приводит обозревать The Washington Times Дон Федер, пишет РИА Новости.Как отмечает Федер, миграционный поток в этом году удвоился: с начала года в США прибыли более двух миллионов мигрантов, что негативно сказывается на ситуации в стране. На этом фоне в США растет чисто мародерств и других преступлений, увеличивается количество бездомных.Еще больше ситуацию усугубляет нежелание граждан Америки поднимать демографию своей страны: коэффициент рождаемости, по данным автора, упал до самого низкого в истории США – на одну фертильную американку приходится 1,78 ребенка. Для замещения поколений этот показатель должен быть не ниже 2,1.Еще один признак движения к упадку – наркотики. Кроме того, по словам обозревателя, американские элиты перестали ценить привычные ценности и даже стали их высмеивать, что в итоге никак не укрепляет позиции государства.Ранее в США признали, что Путин победит. Обозреватель The National Interest Рамон Маркс считает, что США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом стран Евразийского континента и окажется в выигрыше.
https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире, общество
Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times

Washington Times: США неизбежно придет к краху

08:11 30.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина с американским флагом
Мужчина с американским флагом - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. США приближается к своему краху, о чем свидетельствует целый ряд признаков – от провальной миграционной политики до проблем с местными элитами. Такую точку зрения приводит обозревать The Washington Times Дон Федер, пишет РИА Новости.
Как отмечает Федер, миграционный поток в этом году удвоился: с начала года в США прибыли более двух миллионов мигрантов, что негативно сказывается на ситуации в стране. На этом фоне в США растет чисто мародерств и других преступлений, увеличивается количество бездомных.
Флажки США на Национальном монументе 11 сентября в Нью-Йорке в День независимости - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 07:02Радио "Спутник в Крыму"
Признание американки: как в США относятся к СВО и Украине
Еще больше ситуацию усугубляет нежелание граждан Америки поднимать демографию своей страны: коэффициент рождаемости, по данным автора, упал до самого низкого в истории США – на одну фертильную американку приходится 1,78 ребенка. Для замещения поколений этот показатель должен быть не ниже 2,1.
Еще один признак движения к упадку – наркотики. Кроме того, по словам обозревателя, американские элиты перестали ценить привычные ценности и даже стали их высмеивать, что в итоге никак не укрепляет позиции государства.
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 17:34
Эпидемиолог назвал три провала США
Ранее в США признали, что Путин победит. Обозреватель The National Interest Рамон Маркс считает, что США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом стран Евразийского континента и окажется в выигрыше.
 
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