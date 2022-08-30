https://crimea.ria.ru/20220830/krakh-ssha-neizbezhen-pyat-priznakov-ot-washington-times-1124337438.html
Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times
Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times
США приближается к своему краху, о чем свидетельствует целый ряд признаков – от провальной миграционной политики до проблем с местными элитами. Такую точку... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-30T08:11
2022-08-30T08:11
2022-08-29T19:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. США приближается к своему краху, о чем свидетельствует целый ряд признаков – от провальной миграционной политики до проблем с местными элитами. Такую точку зрения приводит обозревать The Washington Times Дон Федер, пишет РИА Новости.Как отмечает Федер, миграционный поток в этом году удвоился: с начала года в США прибыли более двух миллионов мигрантов, что негативно сказывается на ситуации в стране. На этом фоне в США растет чисто мародерств и других преступлений, увеличивается количество бездомных.Еще больше ситуацию усугубляет нежелание граждан Америки поднимать демографию своей страны: коэффициент рождаемости, по данным автора, упал до самого низкого в истории США – на одну фертильную американку приходится 1,78 ребенка. Для замещения поколений этот показатель должен быть не ниже 2,1.Еще один признак движения к упадку – наркотики. Кроме того, по словам обозревателя, американские элиты перестали ценить привычные ценности и даже стали их высмеивать, что в итоге никак не укрепляет позиции государства.Ранее в США признали, что Путин победит. Обозреватель The National Interest Рамон Маркс считает, что США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом стран Евразийского континента и окажется в выигрыше.
https://crimea.ria.ru/20220810/priznanie-amerikanki-kak-v-ssha-otnosyatsya-k-svo-i-ukraine-1124115974.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, в мире, общество
Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times
Washington Times: США неизбежно придет к краху
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. США приближается к своему краху, о чем свидетельствует целый ряд признаков – от провальной миграционной политики до проблем с местными элитами. Такую точку зрения приводит обозревать The Washington Times Дон Федер, пишет РИА Новости.
Как отмечает Федер, миграционный поток в этом году удвоился: с начала года в США прибыли более двух миллионов мигрантов, что негативно сказывается на ситуации в стране. На этом фоне в США растет чисто мародерств и других преступлений, увеличивается количество бездомных.
Еще больше ситуацию усугубляет нежелание граждан Америки поднимать демографию своей страны: коэффициент рождаемости, по данным автора, упал до самого низкого в истории США – на одну фертильную американку приходится 1,78 ребенка. Для замещения поколений этот показатель должен быть не ниже 2,1.
Еще один признак движения к упадку – наркотики. Кроме того, по словам обозревателя, американские элиты перестали ценить привычные ценности и даже стали их высмеивать, что в итоге никак не укрепляет позиции государства.
Ранее в США признали, что Путин победит
. Обозреватель The National Interest Рамон Маркс считает, что США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине, президент России Владимир Путин выстроит партнерские отношение с рядом стран Евразийского континента и окажется в выигрыше.