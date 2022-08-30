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Газовый кризис в Европе разрешат до зимы – эксперт - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220830/gazovyy-krizis-v-evrope-razreshat-do-zimy--ekspert-1124338861.html
Газовый кризис в Европе разрешат до зимы – эксперт
Газовый кризис в Европе разрешат до зимы – эксперт - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Газовый кризис в Европе разрешат до зимы – эксперт
Газовый кризис в Европе угрожает ей не просто холодной зимой, западные политики это понимают и будут вынуждены решить вопрос под давлением народа еще до... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T19:24
2022-08-30T19:24
радио "спутник в крыму"
европейский союз
экономика
санкции против россии
российская федерация (россия, рф)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Газовый кризис в Европе угрожает ей не просто холодной зимой, западные политики это понимают и будут вынуждены решить вопрос под давлением народа еще до холодов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.По его словам, физическая нехватка у Европы топлива, 40% которого прежде поставляла ей Россия, - лишь одна из причин, хоть и очень знаковая. Образовавшийся из-за санкций и запретов в отношении РФ дефицит топлива теперь "не исправишь ценой: газа от этого не прибавится", замечает эксперт.Вариантов восполнить брешь в сжатые сроки у Европы нет, а кризис неминуемо ведет к холодной зиме. Но даже это не главное: еще чуть, и рухнет вся европейская экономика, отмечает эксперт."В Европе этот сектор разделяется приблизительно пропорционально на три равные части: бытовой сектор, электроэнергия для промышленности и потребление газа как сырья для промышленности (удобрения, пластик). Например, пластик – упаковка продуктов питания, и, если вы не можете упаковать продукт в соответствующую упаковку, его просто не будет на полках, потому что по санитарным нормам его не пропустят, и торговля остановится. В экономике все очень связано, катастрофа надвигается", – объясняет Беляев.Кроме того, не может быть так, что цена на газ в одном месте очень большая, а в другом очень маленькая. И если сейчас топливо уходит в Азию мимо Европы, где цена растет, то такие же точно проблемы начнутся вскоре и в Азии."Хоть там и тепло, но промышленность все равно газ потребляет. А раз она будет тормозить промышленность, соответственно, в мире затормозится все поступательное движение", – замечает эксперт."У нас другая структура экономики, и наш энергетически-сырьевой фундамент позволяет стоять устойчиво. Может, до бурного роста еще придется подождать, но во всяком случае никакого кризиса у нас нет и не будет", – считает эксперт.Беляев уверен, что западные политики, которым порой приходится действовать вразрез с собственным здравым смыслом и проявлять "твердолобость и близорукость", будут действовать. И под натиском осознания угроз вышеперечисленных причин, и под напором народа."Думаю, что разум там все-таки возобладает. Уже поднимаются народные волнения. Будут восстания, под их давлением решится", – резюмирует эксперт.26 августа, согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость 1 тыс. кубометров газа в Европе выросла до 3 500 долларов.Сообщалось, что ближайшие фьючерсы дали старт торгам с уровня 3 213,2 доллара за тыс. кубометров, однако цена быстро выросла на 6,6%, составив 3 507,7 доллара и побив все рекорды за все время функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.Днем позже министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что ЕС может грозить революция, если энергетический кризис в Европе не разрешится. 28 августа канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил за ограничение роста цен на электроэнергию в масштабах всего Евросоюза, призвав все страны, в него входящие, объединиться, чтобы "остановить безумие, которое происходит на энергетических рынках".Власти Украины ранее заявляли, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за роста стоимости газа.
https://crimea.ria.ru/20220826/vlasti-gaagi-prizovut-vremenno-otkazatsya-ot-sanktsiy-es-protiv-rossii-1124298529.html
https://crimea.ria.ru/20220827/v-chekhii-zayavili-ob-ugroze-revolyutsii-v-es-iz-za-energokrizisa-1124313926.html
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европейский союз, экономика, санкции против россии, российская федерация (россия, рф), мнения
Газовый кризис в Европе разрешат до зимы – эксперт

Эксперт назвал причины, по которым газовый кризис в Европе должен разрешиться до зимы

19:24 30.08.2022
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Газовый кризис в Европе угрожает ей не просто холодной зимой, западные политики это понимают и будут вынуждены решить вопрос под давлением народа еще до холодов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По его словам, физическая нехватка у Европы топлива, 40% которого прежде поставляла ей Россия, - лишь одна из причин, хоть и очень знаковая. Образовавшийся из-за санкций и запретов в отношении РФ дефицит топлива теперь "не исправишь ценой: газа от этого не прибавится", замечает эксперт.
Вариантов восполнить брешь в сжатые сроки у Европы нет, а кризис неминуемо ведет к холодной зиме. Но даже это не главное: еще чуть, и рухнет вся европейская экономика, отмечает эксперт.
"В Европе этот сектор разделяется приблизительно пропорционально на три равные части: бытовой сектор, электроэнергия для промышленности и потребление газа как сырья для промышленности (удобрения, пластик). Например, пластик – упаковка продуктов питания, и, если вы не можете упаковать продукт в соответствующую упаковку, его просто не будет на полках, потому что по санитарным нормам его не пропустят, и торговля остановится. В экономике все очень связано, катастрофа надвигается", – объясняет Беляев.
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Кроме того, не может быть так, что цена на газ в одном месте очень большая, а в другом очень маленькая. И если сейчас топливо уходит в Азию мимо Европы, где цена растет, то такие же точно проблемы начнутся вскоре и в Азии.
"Хоть там и тепло, но промышленность все равно газ потребляет. А раз она будет тормозить промышленность, соответственно, в мире затормозится все поступательное движение", – замечает эксперт.
По его словам, газовый кризис в ЕС приобрел такие масштабы не по желанию Европы, а "по американскому желанию". И хотя Америка уже "добилась своей цели: поставила Европу на колени, растоптала и полностью подчинила ее своей воле", она никак не может остановиться, ведь главная цель — РФ, остальные – инструменты. При этом рыночный Запад в своем стремлении разрушить экономику России не учел ее специфику и сыграл в свои же ворота.
"У нас другая структура экономики, и наш энергетически-сырьевой фундамент позволяет стоять устойчиво. Может, до бурного роста еще придется подождать, но во всяком случае никакого кризиса у нас нет и не будет", – считает эксперт.
Беляев уверен, что западные политики, которым порой приходится действовать вразрез с собственным здравым смыслом и проявлять "твердолобость и близорукость", будут действовать. И под натиском осознания угроз вышеперечисленных причин, и под напором народа.
"Думаю, что разум там все-таки возобладает. Уже поднимаются народные волнения. Будут восстания, под их давлением решится", – резюмирует эксперт.
26 августа, согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость 1 тыс. кубометров газа в Европе выросла до 3 500 долларов.
Сообщалось, что ближайшие фьючерсы дали старт торгам с уровня 3 213,2 доллара за тыс. кубометров, однако цена быстро выросла на 6,6%, составив 3 507,7 доллара и побив все рекорды за все время функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.
Днем позже министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что ЕС может грозить революция, если энергетический кризис в Европе не разрешится.
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28 августа канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил за ограничение роста цен на электроэнергию в масштабах всего Евросоюза, призвав все страны, в него входящие, объединиться, чтобы "остановить безумие, которое происходит на энергетических рынках".
Власти Украины ранее заявляли, что предстоящая зима станет самой сложной в истории страны из-за роста стоимости газа.
 
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