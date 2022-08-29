https://crimea.ria.ru/20220829/v-krymu-dva-pyanykh-voditelya-pytalis-otkupitsya-ot-dps-1124330965.html

В Крыму два пьяных водителя пытались откупиться от ДПС

В Крыму два пьяных водителя пытались откупиться от ДПС - РИА Новости Крым, 29.08.2022

В Крыму два пьяных водителя пытались откупиться от ДПС

В Евпатории два нетрезвых водителя пытались дать взятки сотрудникам ДПС, оставив в общей сложности 70 тыс. рублей в служебном автомобиле, составлены протоколы... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T19:16

2022-08-29T19:16

2022-08-29T19:16

евпатория

мвд по республике крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124330796_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_b2bddf5a05ca5a6da2e097d5627c0d4f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории два нетрезвых водителя пытались дать взятки сотрудникам ДПС, оставив в общей сложности 70 тыс. рублей в служебном автомобиле, составлены протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Первый случай произошел на улице 60 лет Октября. Дорожные полицейские остановили автомобиль ИЖ-27175 под управлением 37-летнего местного жителя с признаками опьянения. Мужчина от прохождения медосвидетельствования отказался и надумал "решить вопрос" за деньги.Следователи зафиксировали попытку дачи взятки и вручили водителю протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.В этот же день сотрудники ДПС столкнулись с аналогичной ситуацией на улице Интернациональной. Они остановили BMW, за рулем которого находился 25-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В этот раз водитель оставил в патрульном автомобиле 50 тысяч рублей, однако итог тот же: факт задокументировали и составили протокол.Собранные правоохранителями материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

https://crimea.ria.ru/20211213/pyanyy-voditel-sbil-detey-v-simferopolskom-rayone-devochka-pogibla-1121723392.html

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, мвд по республике крым, общество