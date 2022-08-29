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В Крыму два пьяных водителя пытались откупиться от ДПС
В Крыму два пьяных водителя пытались откупиться от ДПС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
В Крыму два пьяных водителя пытались откупиться от ДПС
В Евпатории два нетрезвых водителя пытались дать взятки сотрудникам ДПС, оставив в общей сложности 70 тыс. рублей в служебном автомобиле, составлены протоколы... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T19:16
2022-08-29T19:16
2022-08-29T19:16
евпатория
мвд по республике крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории два нетрезвых водителя пытались дать взятки сотрудникам ДПС, оставив в общей сложности 70 тыс. рублей в служебном автомобиле, составлены протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Первый случай произошел на улице 60 лет Октября. Дорожные полицейские остановили автомобиль ИЖ-27175 под управлением 37-летнего местного жителя с признаками опьянения. Мужчина от прохождения медосвидетельствования отказался и надумал "решить вопрос" за деньги.Следователи зафиксировали попытку дачи взятки и вручили водителю протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.В этот же день сотрудники ДПС столкнулись с аналогичной ситуацией на улице Интернациональной. Они остановили BMW, за рулем которого находился 25-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В этот раз водитель оставил в патрульном автомобиле 50 тысяч рублей, однако итог тот же: факт задокументировали и составили протокол.Собранные правоохранителями материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://crimea.ria.ru/20211213/pyanyy-voditel-sbil-detey-v-simferopolskom-rayone-devochka-pogibla-1121723392.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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евпатория, мвд по республике крым, общество
В Крыму два пьяных водителя пытались откупиться от ДПС
В Евпатории два нетрезвых водителя пытались откупиться от ДПС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории два нетрезвых водителя пытались дать взятки сотрудникам ДПС, оставив в общей сложности 70 тыс. рублей в служебном автомобиле, составлены протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Первый случай произошел на улице 60 лет Октября. Дорожные полицейские остановили автомобиль ИЖ-27175 под управлением 37-летнего местного жителя с признаками опьянения. Мужчина от прохождения медосвидетельствования отказался и надумал "решить вопрос" за деньги.
"Сотрудники полиции от незаконного денежного вознаграждения отказались и предупредили водителя об ответственности за дачу взятки. Несмотря на это, водитель оставил в служебном автомобиле ДПС 20 тысяч рублей. О произошедшем инспекторы сообщили в дежурную часть", - говорится в сообщении.
Следователи зафиксировали попытку дачи взятки и вручили водителю протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В этот же день сотрудники ДПС столкнулись с аналогичной ситуацией на улице Интернациональной. Они остановили BMW, за рулем которого находился 25-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В этот раз водитель оставил в патрульном автомобиле 50 тысяч рублей, однако итог тот же: факт задокументировали и составили протокол.
Собранные правоохранителями материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.