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COVID-19 и удаленка: сколько работодателей вернулись к работе онлайн
COVID-19 и удаленка: сколько работодателей вернулись к работе онлайн - РИА Новости Крым, 29.08.2022
COVID-19 и удаленка: сколько работодателей вернулись к работе онлайн
Дистанционный формат работы на фоне роста заболеваемости COVID-19 выбирают в каждой седьмой организации. Об этом по итогам опроса сообщает сервис по поиску... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T21:37
2022-08-29T21:37
2022-08-29T21:37
общество
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Дистанционный формат работы на фоне роста заболеваемости COVID-19 выбирают в каждой седьмой организации. Об этом по итогам опроса сообщает сервис по поиску работы SuperJob.Социсследование провели во всех регионах страны, в нем приняли участие тысяча менеджеров по персоналу. Респонденты подтвердили, что в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом "удаленка отчасти возвращается".Кроме того, по сравнению с июнем выросло количество предприятий, где дистанционно трудятся от 51 до 75% работников – таких сейчас 6%, а также фирм, где "удаленщиков" свыше 75% - таких 9%. Но наиболее распространенной по-прежнему является практика, когда из дома работают менее 10 % сотрудников. Так, по данным опроса, делают в каждой второй компании.В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах >>Чаще всего работают онлайн специалисты сфер информационных технологий, финансов и продаж. По 9% работодателей сообщили, что у них дистанционно трудится весь офисный персонал и работники HR-подразделения, по 3% — что удаленщики задействованы в сфере логистики, дизайна.Еще 14% менеджеров добавили, что на дистанционную работу переведены сотрудники сфер администрирования, страхования, редактуры и других.
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общество, распространение коронавируса в рф
COVID-19 и удаленка: сколько работодателей вернулись к работе онлайн
SuperJob: удаленку из-за роста COVID-19 ввели в каждой седьмой фирме
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Дистанционный формат работы на фоне роста заболеваемости COVID-19 выбирают в каждой седьмой организации. Об этом по итогам опроса сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
Социсследование провели во всех регионах страны, в нем приняли участие тысяча менеджеров по персоналу. Респонденты подтвердили, что в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом "удаленка отчасти возвращается".
"Сотрудники, работающие дистанционно в связи с пандемией COVID-19, сегодня есть в 14% российских компаний — это на три пункта больше, чем было в июне нынешнего года. Чаще всего бизнес использует удаленный формат работы в Москве (17%). В Санкт-Петербурге дистанционные сотрудники имеются в 13% организаций, во всей России — в 12%", - говорится в сообщении.
Кроме того, по сравнению с июнем выросло количество предприятий, где дистанционно трудятся от 51 до 75% работников – таких сейчас 6%, а также фирм, где "удаленщиков" свыше 75% - таких 9%. Но наиболее распространенной по-прежнему является практика, когда из дома работают менее 10 % сотрудников. Так, по данным опроса, делают в каждой второй компании.
Чаще всего работают онлайн специалисты сфер информационных технологий, финансов и продаж. По 9% работодателей сообщили, что у них дистанционно трудится весь офисный персонал и работники HR-подразделения, по 3% — что удаленщики задействованы в сфере логистики, дизайна.
Еще 14% менеджеров добавили, что на дистанционную работу переведены сотрудники сфер администрирования, страхования, редактуры и других.