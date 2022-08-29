https://crimea.ria.ru/20220829/covid-19-i-udalenka-skolko-rabotodateley-vernulis-k-rabote-onlayn-1124328276.html

COVID-19 и удаленка: сколько работодателей вернулись к работе онлайн

COVID-19 и удаленка: сколько работодателей вернулись к работе онлайн - РИА Новости Крым, 29.08.2022

COVID-19 и удаленка: сколько работодателей вернулись к работе онлайн

Дистанционный формат работы на фоне роста заболеваемости COVID-19 выбирают в каждой седьмой организации. Об этом по итогам опроса сообщает сервис по поиску... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T21:37

2022-08-29T21:37

2022-08-29T21:37

общество

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Дистанционный формат работы на фоне роста заболеваемости COVID-19 выбирают в каждой седьмой организации. Об этом по итогам опроса сообщает сервис по поиску работы SuperJob.Социсследование провели во всех регионах страны, в нем приняли участие тысяча менеджеров по персоналу. Респонденты подтвердили, что в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом "удаленка отчасти возвращается".Кроме того, по сравнению с июнем выросло количество предприятий, где дистанционно трудятся от 51 до 75% работников – таких сейчас 6%, а также фирм, где "удаленщиков" свыше 75% - таких 9%. Но наиболее распространенной по-прежнему является практика, когда из дома работают менее 10 % сотрудников. Так, по данным опроса, делают в каждой второй компании.В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах >>Чаще всего работают онлайн специалисты сфер информационных технологий, финансов и продаж. По 9% работодателей сообщили, что у них дистанционно трудится весь офисный персонал и работники HR-подразделения, по 3% — что удаленщики задействованы в сфере логистики, дизайна.Еще 14% менеджеров добавили, что на дистанционную работу переведены сотрудники сфер администрирования, страхования, редактуры и других.

https://crimea.ria.ru/20220824/vernut-li-v-rossii-masochnyy-rezhim-1124273128.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, распространение коронавируса в рф