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В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах
В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах
Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах на сегодняшний день нет. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T19:30
2022-08-23T19:30
распространение коронавируса в рф
образование в россии
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах на сегодняшний день нет. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости."Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре &gt;&gt;В России в последние недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявлено 30 967 новых случаев COVID-19, умерли 69 человек. Госпитализированы более 4 тысяч человек, что на 138% больше показателя прошлого дня. По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 регионах.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-krymu-razvernuli-novye-koyki-dlya-bolnykh-covid-19-1124257650.html
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распространение коронавируса в рф, образование в россии, роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах

Роспотребнадзор: вводить дополнительные меры против COVID-19 в школах не нужно

19:30 23.08.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДезинфекция помещений школы от Covid-19 в Ставрополе
Дезинфекция помещений школы от Covid-19 в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах на сегодняшний день нет. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости.
"Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре >>
"Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", - говорится в сообщении ведомства.
В России в последние недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявлено 30 967 новых случаев COVID-19, умерли 69 человек. Госпитализированы более 4 тысяч человек, что на 138% больше показателя прошлого дня. По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 регионах.
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
12:14
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Распространение коронавируса в РФОбразование в РоссииРоспотребнадзор
 
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