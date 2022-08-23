https://crimea.ria.ru/20220823/v-rospotrebnadzore-otsenili-perspektivu-ogranicheniy-po-covid-19-v-shkolakh-1124265160.html
В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах
В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах
Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах на сегодняшний день нет. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T19:30
2022-08-23T19:30
2022-08-23T19:30
распространение коронавируса в рф
образование в россии
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах на сегодняшний день нет. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости."Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре >>В России в последние недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявлено 30 967 новых случаев COVID-19, умерли 69 человек. Госпитализированы более 4 тысяч человек, что на 138% больше показателя прошлого дня. По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 регионах.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-krymu-razvernuli-novye-koyki-dlya-bolnykh-covid-19-1124257650.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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распространение коронавируса в рф, образование в россии, роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах
Роспотребнадзор: вводить дополнительные меры против COVID-19 в школах не нужно