https://crimea.ria.ru/20220823/v-rospotrebnadzore-otsenili-perspektivu-ogranicheniy-po-covid-19-v-shkolakh-1124265160.html

В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах

В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах - РИА Новости Крым, 23.08.2022

В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах

Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах на сегодняшний день нет. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T19:30

2022-08-23T19:30

2022-08-23T19:30

распространение коронавируса в рф

образование в россии

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах на сегодняшний день нет. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости."Учебный год детонирует": Онищенко предрек рост по COVID-19 в сентябре >>В России в последние недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявлено 30 967 новых случаев COVID-19, умерли 69 человек. Госпитализированы более 4 тысяч человек, что на 138% больше показателя прошлого дня. По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 регионах.

https://crimea.ria.ru/20220823/v-krymu-razvernuli-novye-koyki-dlya-bolnykh-covid-19-1124257650.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, образование в россии, роспотребнадзор