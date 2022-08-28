https://crimea.ria.ru/20220828/v-krymu-i-sevastopole-bolee-700-zabolevshikh-covid-19-za-sutki-1124319745.html
В Крыму и Севастополе более 700 заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму и Севастополе более 700 заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости Крым, 28.08.2022
В Крыму и Севастополе более 700 заболевших COVID-19 за сутки
За сутки в Крыму и Севастополе зафиксировано 724 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер. Это следует из суточных данных Межрегионального... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T10:17
2022-08-28T10:17
2022-08-28T10:17
коронавирус в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. За сутки в Крыму и Севастополе зафиксировано 724 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер. Это следует из суточных данных Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и СевастополюСмертельных случаев в республике не зарегистрировано. Один человек в возрасте 88 лет умер в Севастополе. В ковидные стационары здесь за сутки поступили семеро пациентов. Выписаны 18. Число новых заражений выросло на десятки по сравнению с предыдущими сутками.Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму>>"По состоянию на утро 28 августа в городе зарегистрировано 266 новых случаев заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.За весь период пандемии коронавируса в Крыму выявили 193 250 положительных на Covid-19. Выздоровели 183 786 человек. Умерли 5 360. В Севастополе 89 172 человека заразились, выздоровели 84 891.Накануне сообщалось, что в Минздраве обеспокоены темпами вакцинации против ковида.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
В Крыму и Севастополе более 700 заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму и Севастополе более 700 заболевших COVID-19 за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. За сутки в Крыму и Севастополе зафиксировано 724 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер. Это следует из суточных данных Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю
"За истекшие сутки в Крыму зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции, госпитализировано 55 пациентов. Количество выздоровевших за сутки составляет 320 человек", – говорится в сообщении.
Смертельных случаев в республике не зарегистрировано. Один человек в возрасте 88 лет умер в Севастополе. В ковидные стационары здесь за сутки поступили семеро пациентов. Выписаны 18. Число новых заражений выросло на десятки по сравнению с предыдущими сутками.
"По состоянию на утро 28 августа в городе зарегистрировано 266 новых случаев заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.
За весь период пандемии коронавируса в Крыму выявили 193 250 положительных на Covid-19. Выздоровели 183 786 человек. Умерли 5 360. В Севастополе 89 172 человека заразились, выздоровели 84 891.
Накануне сообщалось, что в Минздраве обеспокоены
темпами вакцинации против ковида.