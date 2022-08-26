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Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму
Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму
Вакцинироваться от ковида в Крыму можно только зарекомендовавшим себя за время пандемии "Спутником V". Об этом заявил заместитель министра здравоохранения... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T15:17
2022-08-26T15:17
крым
коронавирус в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вакцинироваться от ковида в Крыму можно только зарекомендовавшим себя за время пандемии "Спутником V". Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Лясковского, комбинированная вакцина "Спутник V" или "ГАМ-КОВИД-Вак" хорошо зарекомендовала себя во время пандемии коронавируса во всем мире. В связи с этим расширять перечень вакцин в крымских поликлиниках не будут.Запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет около 150 тысяч доз – двухфазного "Спутника V" и "Спутника М" для вакцинации подростков. Вскоре в республике может появиться и назальный вариант препарата, сообщил Лясковский."Запасы вакцин более чем достаточные. Сейчас идет закупка насадочных колпачков для назальной вакцины, это будет тот же " ГАМ-КОВИД-Вак ", надеемся, это упростит получение вакцины, хотя эффект от них одинаковый, разный лишь способ введения. При этом вакцинация точно также фиксируется, человека вносят в регистр вакцинированных и присваивают QR-код", – отметил он.Ранее иммунолог Знаменская рассказала об эффективности российских вакцин против COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220818/zaschityat-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-novykh-shtammov-covid-19--mnenie-1124197603.html
https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1124110640.html
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РИА Новости Крым
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крым, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму

Минздрав РК: вакцинироваться от ковида в Крыму можно только "Спутником V"

15:17 26.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вакцинироваться от ковида в Крыму можно только зарекомендовавшим себя за время пандемии "Спутником V". Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Лясковского, комбинированная вакцина "Спутник V" или "ГАМ-КОВИД-Вак" хорошо зарекомендовала себя во время пандемии коронавируса во всем мире. В связи с этим расширять перечень вакцин в крымских поликлиниках не будут.
Наклейки с надписью Привит от COVID для жителей края, прошедших вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Защитят ли российские вакцины от новых штаммов COVID-19 – мнение
"Все разработанные вакцины работают в одном направлении, поэтому создавать ажиотажный ассортимент, когда разницы между ними особой нет, нецелесообразно", – сказал он.
Запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет около 150 тысяч доз – двухфазного "Спутника V" и "Спутника М" для вакцинации подростков. Вскоре в республике может появиться и назальный вариант препарата, сообщил Лясковский.
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В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID
"Запасы вакцин более чем достаточные. Сейчас идет закупка насадочных колпачков для назальной вакцины, это будет тот же " ГАМ-КОВИД-Вак ", надеемся, это упростит получение вакцины, хотя эффект от них одинаковый, разный лишь способ введения. При этом вакцинация точно также фиксируется, человека вносят в регистр вакцинированных и присваивают QR-код", – отметил он.
Ранее иммунолог Знаменская рассказала об эффективности российских вакцин против COVID-19.
 
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