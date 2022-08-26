https://crimea.ria.ru/20220826/kakim-preparatom-mozhno-privitsya-ot-kovida-v-krymu-1124304803.html

Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму

Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму

Вакцинироваться от ковида в Крыму можно только зарекомендовавшим себя за время пандемии "Спутником V". Об этом заявил заместитель министра здравоохранения... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T15:17

2022-08-26T15:17

2022-08-26T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вакцинироваться от ковида в Крыму можно только зарекомендовавшим себя за время пандемии "Спутником V". Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Лясковского, комбинированная вакцина "Спутник V" или "ГАМ-КОВИД-Вак" хорошо зарекомендовала себя во время пандемии коронавируса во всем мире. В связи с этим расширять перечень вакцин в крымских поликлиниках не будут.Запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет около 150 тысяч доз – двухфазного "Спутника V" и "Спутника М" для вакцинации подростков. Вскоре в республике может появиться и назальный вариант препарата, сообщил Лясковский."Запасы вакцин более чем достаточные. Сейчас идет закупка насадочных колпачков для назальной вакцины, это будет тот же " ГАМ-КОВИД-Вак ", надеемся, это упростит получение вакцины, хотя эффект от них одинаковый, разный лишь способ введения. При этом вакцинация точно также фиксируется, человека вносят в регистр вакцинированных и присваивают QR-код", – отметил он.Ранее иммунолог Знаменская рассказала об эффективности российских вакцин против COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220818/zaschityat-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-novykh-shtammov-covid-19--mnenie-1124197603.html

https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1124110640.html

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крым, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, общество