https://crimea.ria.ru/20220818/zaschityat-li-rossiyskie-vaktsiny-ot-novykh-shtammov-covid-19--mnenie-1124197603.html

Защитят ли российские вакцины от новых штаммов COVID-19 – мнение

Защитят ли российские вакцины от новых штаммов COVID-19 – мнение - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Защитят ли российские вакцины от новых штаммов COVID-19 – мнение

Имеющиеся виды отечественных вакцин от коронавирусной инфекции способны защитить организм от новых штаммов COVID-19, считает главный внештатный... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-18T08:23

2022-08-18T08:23

2022-08-17T17:08

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

мнения

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Имеющиеся виды отечественных вакцин от коронавирусной инфекции способны защитить организм от новых штаммов COVID-19, считает главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.Знаменская отметила, что COVID-19 – это специфическая инфекция, защитить организм от которой может только специфическая вакцина. Никакие другие препараты по защите, укреплению и стимуляции иммунитета не имеют такой же эффективности."Специфический иммунитет против коронавируса имеют люди, которые либо им переболели, либо вакцинировались. На сегодняшний день, по всем данным, напряженность иммунитета сохраняется в течение полугода. Поэтому сейчас, когда мы вакцинируемся по экстренным показаниям, нужно проводить и ревакцинацию", – сказала она в комментарии РИА Новости Крым.Эксперт отметила, что восприимчивость иммунитета к коронавирусной инфекции после вакцинации остается неизученной, поэтому говорить о причинах наблюдаемого сегодня роста заболеваемости нельзя."Надо понимать, что напряженность поствакцинального иммунитета популяции пока не исследовали. Сейчас можно только предполагать. Одна из возможных причин – рост количества контактов, то есть миграция населения. Приехали очень много людей с Украины, где иммунизация проводилась не так, как у нас. Я думаю, что приехало очень много не вакцинированных, но это опять же мои выводы", – предположила Знаменская и добавила, что дополнительную нагрузку оказывает курортный сезон и предстоящий учебный год.Иммунолог напомнила, что действие существующих вакцин направлено на подавление ключевого компонента вируса – С-белка, и до тех пор, пока изменения не произошли в самом С-белке, имеющиеся препараты будут эффективны в отношении любых штаммов.В заключении Знаменская отметила, что уровень заболеваемости в стране и регионе регулярно отслеживается эпидслужбами. Сегодня можно говорить о том, что рост заболеваемости является контролируемым и не требует введения ограничительных мер. Однако иммунолог рекомендовала носить средства индивидуальной защиты в местах скопления большого количества людей – торговых центрах, общественном транспорте, кинотеатрах и так далее.Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность >>Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков рекомендовал крымчанам носить респираторы вместо медицинских масок.

https://crimea.ria.ru/20220804/omikrony-i-kentavry-boyatsya-li-krymchane-novoy-volny-kovida-1124066439.html

https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, мнения, здравоохранение в россии