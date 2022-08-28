Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области
Украинские боевики с раннего утра не прекращают массированные обстрелы Донецка и области
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики с раннего утра не прекращают массированные обстрелы Донецка и области. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов республики. Об этом сообщает Штаб теробороны ДНР со ссылкой на данные Управления народной милиции.
"Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО "Град" и "Ураган", танков, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов", – говорится в сообщении.
"Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО "Град" и "Ураган", танков, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов", – говорится в сообщении.
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По данным представительства ДНР в СЦКК, общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 302 единицы.
В результате обстрела украинскими боевиками ул. Давыденко в Червоногвардейском районе Макеевки ранены трое мирных жителей. Всего в пострадавших от атак ВФУ районах повреждено 14 домостроений и 9 объектов гражданской инфраструктуры.
Сообщения о массированных обстрелах Донецка и области стали поступать от СЦКК ДНР с пяти утра. С этого времени и до полудня вооруженные формирования Украины 12 раз обстреляли Донец: Ленинский, Кировский, Киевский, Петровский и Куйбышевский районы. Вражеские атаки ведутся со стороны городов Марьинка и Красногоровка, а также из района сел Новомихайловка и Орловка.
По данным представительства ДНР в СЦКК, общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 302 единицы.
В результате обстрела украинскими боевиками ул. Давыденко в Червоногвардейском районе Макеевки ранены трое мирных жителей. Всего в пострадавших от атак ВФУ районах повреждено 14 домостроений и 9 объектов гражданской инфраструктуры.
Сообщения о массированных обстрелах Донецка и области стали поступать от СЦКК ДНР с пяти утра. С этого времени и до полудня вооруженные формирования Украины 12 раз обстреляли Донец: Ленинский, Кировский, Киевский, Петровский и Куйбышевский районы. Вражеские атаки ведутся со стороны городов Марьинка и Красногоровка, а также из района сел Новомихайловка и Орловка.
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Кроме того, со стороны Орловки ВСУ ведут обстрел городов Макеевка и Ясиноватая. А из района Новомихайловки атакуют город Докучаевск и поселок Еленовку.
С 6 утра и до полудня 28 августа неоднократно фиксировались обстрелы по Горловке – со стороны села Дылеевка и поселка Озаряновка.
Также пострадали от обстрелов села Пантелеймоновка, Новобахмутовка и поселок Старомихайловка в ДНР. Обстрелы их ВСУ ведут из н. п. Новгородское, Красногоровка и Заря.
Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности к массовой эвакуации населения на случай критической ситуации в связи с непрекращающимися обстрелами ЗАЭС со стороны Украины.
Кроме того, со стороны Орловки ВСУ ведут обстрел городов Макеевка и Ясиноватая. А из района Новомихайловки атакуют город Докучаевск и поселок Еленовку.
С 6 утра и до полудня 28 августа неоднократно фиксировались обстрелы по Горловке – со стороны села Дылеевка и поселка Озаряновка.
Также пострадали от обстрелов села Пантелеймоновка, Новобахмутовка и поселок Старомихайловка в ДНР. Обстрелы их ВСУ ведут из н. п. Новгородское, Красногоровка и Заря.
Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности к массовой эвакуации населения на случай критической ситуации в связи с непрекращающимися обстрелами ЗАЭС со стороны Украины.