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Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области
Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области
Украинские боевики с раннего утра не прекращают массированные обстрелы Донецка и области. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов республики. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T12:59
2022-08-28T12:59
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики с раннего утра не прекращают массированные обстрелы Донецка и области. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов республики. Об этом сообщает Штаб теробороны ДНР со ссылкой на данные Управления народной милиции."Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО "Град" и "Ураган", танков, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов", – говорится в сообщении. Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ&gt;&gt;По данным представительства ДНР в СЦКК, общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 302 единицы.В результате обстрела украинскими боевиками ул. Давыденко в Червоногвардейском районе Макеевки ранены трое мирных жителей. Всего в пострадавших от атак ВФУ районах повреждено 14 домостроений и 9 объектов гражданской инфраструктуры.Сообщения о массированных обстрелах Донецка и области стали поступать от СЦКК ДНР с пяти утра. С этого времени и до полудня вооруженные формирования Украины 12 раз обстреляли Донец: Ленинский, Кировский, Киевский, Петровский и Куйбышевский районы. Вражеские атаки ведутся со стороны городов Марьинка и Красногоровка, а также из района сел Новомихайловка и Орловка.Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин&gt;&gt;Кроме того, со стороны Орловки ВСУ ведут обстрел городов Макеевка и Ясиноватая. А из района Новомихайловки атакуют город Докучаевск и поселок Еленовку.С 6 утра и до полудня 28 августа неоднократно фиксировались обстрелы по Горловке – со стороны села Дылеевка и поселка Озаряновка. Также пострадали от обстрелов села Пантелеймоновка, Новобахмутовка и поселок Старомихайловка в ДНР. Обстрелы их ВСУ ведут из н. п. Новгородское, Красногоровка и Заря.Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности к массовой эвакуации населения на случай критической ситуации в связи с непрекращающимися обстрелами ЗАЭС со стороны Украины.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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события в донбассе, донецкая народная республика (днр), украина
Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области

Украинские боевики с раннего утра не прекращают массированные обстрелы Донецка и области

12:59 28.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики с раннего утра не прекращают массированные обстрелы Донецка и области. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов республики. Об этом сообщает Штаб теробороны ДНР со ссылкой на данные Управления народной милиции.

"Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО "Град" и "Ураган", танков, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов", – говорится в сообщении.
Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ>>

По данным представительства ДНР в СЦКК, общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 302 единицы.

В результате обстрела украинскими боевиками ул. Давыденко в Червоногвардейском районе Макеевки ранены трое мирных жителей. Всего в пострадавших от атак ВФУ районах повреждено 14 домостроений и 9 объектов гражданской инфраструктуры.

Сообщения о массированных обстрелах Донецка и области стали поступать от СЦКК ДНР с пяти утра. С этого времени и до полудня вооруженные формирования Украины 12 раз обстреляли Донец: Ленинский, Кировский, Киевский, Петровский и Куйбышевский районы. Вражеские атаки ведутся со стороны городов Марьинка и Красногоровка, а также из района сел Новомихайловка и Орловка.
Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин>>

Кроме того, со стороны Орловки ВСУ ведут обстрел городов Макеевка и Ясиноватая. А из района Новомихайловки атакуют город Докучаевск и поселок Еленовку.

С 6 утра и до полудня 28 августа неоднократно фиксировались обстрелы по Горловке – со стороны села Дылеевка и поселка Озаряновка.

Также пострадали от обстрелов села Пантелеймоновка, Новобахмутовка и поселок Старомихайловка в ДНР. Обстрелы их ВСУ ведут из н. п. Новгородское, Красногоровка и Заря.

Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности к массовой эвакуации населения на случай критической ситуации в связи с непрекращающимися обстрелами ЗАЭС со стороны Украины.
 
События в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Украина
 
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