https://crimea.ria.ru/20220828/ukrainskie-boeviki-vedut-massirovannye-obstrely-donetska-i-oblasti-1124321606.html

Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области

Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области

Украинские боевики с раннего утра не прекращают массированные обстрелы Донецка и области. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов республики. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T12:59

2022-08-28T12:59

2022-08-28T12:59

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1c/1124321579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eec4c5fe4fb5b3ce4e88a36bde852365.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики с раннего утра не прекращают массированные обстрелы Донецка и области. Под обстрелы попали районы 12 населенных пунктов республики. Об этом сообщает Штаб теробороны ДНР со ссылкой на данные Управления народной милиции."Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО "Град" и "Ураган", танков, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов", – говорится в сообщении. Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ>>По данным представительства ДНР в СЦКК, общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 302 единицы.В результате обстрела украинскими боевиками ул. Давыденко в Червоногвардейском районе Макеевки ранены трое мирных жителей. Всего в пострадавших от атак ВФУ районах повреждено 14 домостроений и 9 объектов гражданской инфраструктуры.Сообщения о массированных обстрелах Донецка и области стали поступать от СЦКК ДНР с пяти утра. С этого времени и до полудня вооруженные формирования Украины 12 раз обстреляли Донец: Ленинский, Кировский, Киевский, Петровский и Куйбышевский районы. Вражеские атаки ведутся со стороны городов Марьинка и Красногоровка, а также из района сел Новомихайловка и Орловка.Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин>>Кроме того, со стороны Орловки ВСУ ведут обстрел городов Макеевка и Ясиноватая. А из района Новомихайловки атакуют город Докучаевск и поселок Еленовку.С 6 утра и до полудня 28 августа неоднократно фиксировались обстрелы по Горловке – со стороны села Дылеевка и поселка Озаряновка. Также пострадали от обстрелов села Пантелеймоновка, Новобахмутовка и поселок Старомихайловка в ДНР. Обстрелы их ВСУ ведут из н. п. Новгородское, Красногоровка и Заря.Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности к массовой эвакуации населения на случай критической ситуации в связи с непрекращающимися обстрелами ЗАЭС со стороны Украины.

донецкая народная республика (днр)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

события в донбассе, донецкая народная республика (днр), украина