https://crimea.ria.ru/20220828/skolko-shkol-i-detsadov-budut-rabotat-na-khersonschine-s-1-sentyabrya-1124323988.html

Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября

Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября

В новом учебном году в Херсонской области откроется 91 школа. Такие данные приводят в Минпросвещения Российской Федерации со ссылкой на министра образования... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T16:44

2022-08-28T16:44

2022-08-28T16:44

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году в Херсонской области откроется 91 школа. Такие данные приводят в Минпросвещения Российской Федерации со ссылкой на министра образования Херсонской области Михаила Родикова.Также, по его данным, будут работать 62 детских сада, 10 учреждений дополнительного образования, 17 колледжей, четыре вуза и Академия непрерывного образования.В свою очередь в российском министерстве заверили, что продолжит поддержку школ на освобожденных территориях.В школах Херсонщины продолжат изучать украинский язык – власти>>"Поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях остается в числе наших приоритетных задач", – подчеркнул профильный министр Сергей Кравцов.Он напомнил также, что интеграция Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий в российское образовательное пространство будет постепенной и займет пять лет, а к новому учебному году будет оказана необходимая поддержка, чтобы школы были готовы принять учеников.Сергей Кравцов отметил, что в ЛДНР будет развиваться система дополнительного образования, в школах появятся центры "Точка роста" и детские технопарки "Кванториум" Минпросвещения России.

https://crimea.ria.ru/20220823/kak-v-khersonskoy-oblasti-gotovyatsya-k-novomu-uchebnomu-godu-1124266424.html

херсонская область

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херсонская область, общество