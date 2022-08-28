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Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220828/skolko-shkol-i-detsadov-budut-rabotat-na-khersonschine-s-1-sentyabrya-1124323988.html
Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября
Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября
В новом учебном году в Херсонской области откроется 91 школа. Такие данные приводят в Минпросвещения Российской Федерации со ссылкой на министра образования... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T16:44
2022-08-28T16:44
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году в Херсонской области откроется 91 школа. Такие данные приводят в Минпросвещения Российской Федерации со ссылкой на министра образования Херсонской области Михаила Родикова.Также, по его данным, будут работать 62 детских сада, 10 учреждений дополнительного образования, 17 колледжей, четыре вуза и Академия непрерывного образования.В свою очередь в российском министерстве заверили, что продолжит поддержку школ на освобожденных территориях.В школах Херсонщины продолжат изучать украинский язык – власти&gt;&gt;"Поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях остается в числе наших приоритетных задач", – подчеркнул профильный министр Сергей Кравцов.Он напомнил также, что интеграция Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий в российское образовательное пространство будет постепенной и займет пять лет, а к новому учебному году будет оказана необходимая поддержка, чтобы школы были готовы принять учеников.Сергей Кравцов отметил, что в ЛДНР будет развиваться система дополнительного образования, в школах появятся центры "Точка роста" и детские технопарки "Кванториум" Минпросвещения России.
https://crimea.ria.ru/20220823/kak-v-khersonskoy-oblasti-gotovyatsya-k-novomu-uchebnomu-godu-1124266424.html
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херсонская область, общество
Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября

В Херсоне назвали точное количество школ, которые откроются 1 сентября в области

16:44 28.08.2022
 
© РИА Новости . Антон Уницын / Перейти в фотобанкШкола с кадетскими классами под патронажем МЧС России
Школа с кадетскими классами под патронажем МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Антон Уницын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В новом учебном году в Херсонской области откроется 91 школа. Такие данные приводят в Минпросвещения Российской Федерации со ссылкой на министра образования Херсонской области Михаила Родикова.
Также, по его данным, будут работать 62 детских сада, 10 учреждений дополнительного образования, 17 колледжей, четыре вуза и Академия непрерывного образования.
В свою очередь в российском министерстве заверили, что продолжит поддержку школ на освобожденных территориях.
В школах Херсонщины продолжат изучать украинский язык – власти>>
"Поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях остается в числе наших приоритетных задач", – подчеркнул профильный министр Сергей Кравцов.
Он напомнил также, что интеграция Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий в российское образовательное пространство будет постепенной и займет пять лет, а к новому учебному году будет оказана необходимая поддержка, чтобы школы были готовы принять учеников.
Сергей Кравцов отметил, что в ЛДНР будет развиваться система дополнительного образования, в школах появятся центры "Точка роста" и детские технопарки "Кванториум" Минпросвещения России.
Школьная линейка - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 19:15Новая жизнь на освобожденных территориях
Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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16:44Сколько школ и детсадов будут работать на Херсонщине с 1 сентября
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