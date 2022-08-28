https://crimea.ria.ru/20220828/pochti-50-tysyach-sluchaev-za-sutki-koronavirus-v-rossii-1124320294.html

Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России

Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России

В Российской Федерации за прошедшие сутки выявили 46 857 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T11:33

2022-08-28T11:33

2022-08-28T11:24

распространение коронавируса в рф

общество

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявили 46 857 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.За это время умерли 83 человека с поставленным диагнозом. Днём ранее умерших от этой инфекции было 90 заболевших.За сутки выздоровели 28 223 человека.За 27 августа в Крыму и Севастополе зафиксировано 724 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер, гласит статистика Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

https://crimea.ria.ru/20220826/kakim-preparatom-mozhno-privitsya-ot-kovida-v-krymu-1124304803.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии