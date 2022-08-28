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Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России
Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России
В Российской Федерации за прошедшие сутки выявили 46 857 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T11:33
2022-08-28T11:24
распространение коронавируса в рф
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявили 46 857 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.За это время умерли 83 человека с поставленным диагнозом. Днём ранее умерших от этой инфекции было 90 заболевших.За сутки выздоровели 28 223 человека.За 27 августа в Крыму и Севастополе зафиксировано 724 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер, гласит статистика Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
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РИА Новости Крым
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распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии
Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России

За сутки от коронавируса в России умерли 83 пациента

11:33 28.08.2022
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявили 46 857 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
За это время умерли 83 человека с поставленным диагнозом. Днём ранее умерших от этой инфекции было 90 заболевших.
За сутки выздоровели 28 223 человека.
За 27 августа в Крыму и Севастополе зафиксировано 724 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер, гласит статистика Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
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Каким препаратом можно привиться от ковида в Крыму
 
Распространение коронавируса в РФОбществоЗдравоохранение в России
 
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Заголовок открываемого материала
11:33Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России
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