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Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России
Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России
В Российской Федерации за прошедшие сутки выявили 46 857 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T11:33
2022-08-28T11:33
2022-08-28T11:24
распространение коронавируса в рф
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявили 46 857 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.За это время умерли 83 человека с поставленным диагнозом. Днём ранее умерших от этой инфекции было 90 заболевших.За сутки выздоровели 28 223 человека.За 27 августа в Крыму и Севастополе зафиксировано 724 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер, гласит статистика Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
https://crimea.ria.ru/20220826/kakim-preparatom-mozhno-privitsya-ot-kovida-v-krymu-1124304803.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии
Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России
За сутки от коронавируса в России умерли 83 пациента