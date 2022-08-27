https://crimea.ria.ru/20220827/dvoe-detey-pogibli-ot-udara-himars-po-zaporozhskoy-oblasti-1124313700.html

Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области

Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области

В числе погибших от ударов РСЗО HIMARS по поселку Куйбышево в Запорожской области - девочка возрастом 1 год и восемь месяцев и мальчик 9 лет. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T11:27

2022-08-27T11:27

2022-08-27T11:37

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В числе погибших от ударов РСЗО HIMARS по поселку Куйбышево в Запорожской области - девочка возрастом 1 год и восемь месяцев и мальчик 9 лет. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Удар из HIMARS по жилым домам в поселке Куйбышево Пологовского района ВСУ нанесли накануне.По его словам, поселок находится далеко от линии боевого соприкосновения, никакой военной цели не представлял.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине