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Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области
Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области
В числе погибших от ударов РСЗО HIMARS по поселку Куйбышево в Запорожской области - девочка возрастом 1 год и восемь месяцев и мальчик 9 лет. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T11:27
2022-08-27T11:37
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В числе погибших от ударов РСЗО HIMARS по поселку Куйбышево в Запорожской области - девочка возрастом 1 год и восемь месяцев и мальчик 9 лет. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Удар из HIMARS по жилым домам в поселке Куйбышево Пологовского района ВСУ нанесли накануне.По его словам, поселок находится далеко от линии боевого соприкосновения, никакой военной цели не представлял.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине
Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области

Маленькая девочка и мальчик погибли от обстрела в Куйбышево — власти Запорожской области

11:27 27.08.2022 (обновлено: 11:37 27.08.2022)
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоВС Украины нанесли ракетные удары по пгт Куйбышево Пологовского района Запорожской области. Скриншот видео
ВС Украины нанесли ракетные удары по пгт Куйбышево Пологовского района Запорожской области. Скриншот видео
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В числе погибших от ударов РСЗО HIMARS по поселку Куйбышево в Запорожской области - девочка возрастом 1 год и восемь месяцев и мальчик 9 лет. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Удар из HIMARS по жилым домам в поселке Куйбышево Пологовского района ВСУ нанесли накануне.

"Куйбышево – небольшой поселок городского типа. По нему был нанесен массированный удар РСЗО HIMARS. Шесть прилетов было – то есть они целый пакет отправили по этому поселку. Была разрушена пятиэтажка. Пятый этаж был снесен полностью, четвертый частично. Сейчас уж известно о пяти погибших, из них двое дети. Маленькая девочка, ей годик и восемь месяцев, и девятилетний мальчик. Ни в чем не повинные дети, которые жили в поселке, где нет никаких военных объектов", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, поселок находится далеко от линии боевого соприкосновения, никакой военной цели не представлял.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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