https://crimea.ria.ru/20220826/pyat-chelovek-pogibli-posle-udara-vsu-po-zhilym-domam-v-zaporozhskoy-oblasti-1124311217.html

Пять человек погибли после удара ВСУ по жилым домам в Запорожской области

Пять человек погибли после удара ВСУ по жилым домам в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Пять человек погибли после удара ВСУ по жилым домам в Запорожской области

Пять человек погибли после удара ВСУ из HIMARS по жилым домам в пгт Куйбышево Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T20:47

2022-08-26T20:47

2022-08-26T20:50

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Пять человек погибли после удара ВСУ из HIMARS по жилым домам в пгт Куйбышево Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Повреждены несколько жилых домов. В одном из зданий полностью разрушен пятый этаж и частично четвертый. По предварительным данным пять мирных жителей погибло, из них двое детей. На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов", - написал он в своем Telegram-канале.Балицкий указал, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка, жителей разрушенного дома обеспечены всем необходимым.Ранее в результате взрыва рядом с оздоровительным центром в Бердянске погиб заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220826/zamnachalnika-gai-berdyanska-umer-ot-raneniy-posle-vzryva-1124308651.html

https://crimea.ria.ru/20220826/vsu-obstrelyali-khranilische-radioaktivnykh-izotopov-na-zaes-1124309615.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины)