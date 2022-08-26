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Пять человек погибли после удара ВСУ по жилым домам в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Пять человек погибли после удара ВСУ по жилым домам в Запорожской области
Пять человек погибли после удара ВСУ по жилым домам в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Пять человек погибли после удара ВСУ по жилым домам в Запорожской области
Пять человек погибли после удара ВСУ из HIMARS по жилым домам в пгт Куйбышево Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T20:47
2022-08-26T20:50
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Пять человек погибли после удара ВСУ из HIMARS по жилым домам в пгт Куйбышево Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Повреждены несколько жилых домов. В одном из зданий полностью разрушен пятый этаж и частично четвертый. По предварительным данным пять мирных жителей погибло, из них двое детей. На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов", - написал он в своем Telegram-канале.Балицкий указал, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка, жителей разрушенного дома обеспечены всем необходимым.Ранее в результате взрыва рядом с оздоровительным центром в Бердянске погиб заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220826/zamnachalnika-gai-berdyanska-umer-ot-raneniy-posle-vzryva-1124308651.html
https://crimea.ria.ru/20220826/vsu-obstrelyali-khranilische-radioaktivnykh-izotopov-na-zaes-1124309615.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины)
Пять человек погибли после удара ВСУ по жилым домам в Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударили из HIMARS по жилым домам в Запорожской области, погибли 5 человек

20:47 26.08.2022 (обновлено: 20:50 26.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Сергей Степанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Пять человек погибли после удара ВСУ из HIMARS по жилым домам в пгт Куйбышево Пологовского района Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Повреждены несколько жилых домов. В одном из зданий полностью разрушен пятый этаж и частично четвертый. По предварительным данным пять мирных жителей погибло, из них двое детей. На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов", - написал он в своем Telegram-канале.
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Балицкий указал, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка, жителей разрушенного дома обеспечены всем необходимым.
Ранее в результате взрыва рядом с оздоровительным центром в Бердянске погиб заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Запорожская областьПроисшествияЕвгений БалицкийВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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