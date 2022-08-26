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В Крыму может появиться новый экологический оператор - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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В Крыму может появиться новый экологический оператор
В Крыму может появиться новый экологический оператор - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Крыму может появиться новый экологический оператор
"Заповедный Крым" рассчитывает получить лицензию на сбор и транспортировку отходов, чтобы самостоятельно решать вопрос благоустройства заповедных территорий и... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T07:29
2022-08-26T07:29
экология
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. "Заповедный Крым" рассчитывает получить лицензию на сбор и транспортировку отходов, чтобы самостоятельно решать вопрос благоустройства заповедных территорий и очищения их от мусора. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин.По его словам, внебюджетные доходы дирекции от посещения государственных заповедников Крыма значительно выросли за последние несколько лет, что позволяет перераспределять средства – расширять штат сотрудников, создавать новые подразделения и объекты инфраструктуры.Так, за счет внебюджетных средств в будущем году "Заповедный Крым" рассчитывает получить лицензию экологического оператора – создать отдельное подразделение и набрать штат сотрудников, которые будут собирать и транспортировать мусор с заповедных территорий и близлежащих населенных пунктов."За счет внебюджетных средств мы решили самостоятельно возглавить всю эту операцию с мусором. К следующему году приобретем технику, которая будет перевозить мусор в пункты сортировки и утилизации. Получим лицензию и будем еще вывозить мусор из поселков", – пояснил он.Кроме того, Бородин отметил рост количества стихийных свалок – региональные операторы не до конца справляются с работой, а местные жители все безответственнее относятся к вывозу своего мусора."Количество стихийных свалок растет в геометрической прогрессии. Народу не интересно вывозить мусор даже в город", – заключил он.Ранее сообщалось, что в Крыму за счет федерального бюджета построят три современных экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов.
https://crimea.ria.ru/20220802/skolko-krymchane-zadolzhali-za-vyvoz-musora-1124037218.html
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экология, крым
В Крыму может появиться новый экологический оператор

"Заповедный Крым" хочет получить лицензию на сбор и вывоз отходов из заповедников

07:29 26.08.2022
 
© РИА Новости КрымМусор в пакетах на пляже в Крыму
Мусор в пакетах на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. "Заповедный Крым" рассчитывает получить лицензию на сбор и транспортировку отходов, чтобы самостоятельно решать вопрос благоустройства заповедных территорий и очищения их от мусора. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин.
По его словам, внебюджетные доходы дирекции от посещения государственных заповедников Крыма значительно выросли за последние несколько лет, что позволяет перераспределять средства – расширять штат сотрудников, создавать новые подразделения и объекты инфраструктуры.
"За первый год работы доход составил 7 миллионов, в 2021 году – 19 миллионов. Этот сезон еще не окончен, а мы уже заработали 30 миллионов рублей. Доходы растут, соответственно растут и затраты на благоустройство. Мы активно входим в период проектирования троп, объектов и маршрутов", – рассказал Бородин.
Так, за счет внебюджетных средств в будущем году "Заповедный Крым" рассчитывает получить лицензию экологического оператора – создать отдельное подразделение и набрать штат сотрудников, которые будут собирать и транспортировать мусор с заповедных территорий и близлежащих населенных пунктов.
"За счет внебюджетных средств мы решили самостоятельно возглавить всю эту операцию с мусором. К следующему году приобретем технику, которая будет перевозить мусор в пункты сортировки и утилизации. Получим лицензию и будем еще вывозить мусор из поселков", – пояснил он.
Кроме того, Бородин отметил рост количества стихийных свалок – региональные операторы не до конца справляются с работой, а местные жители все безответственнее относятся к вывозу своего мусора.
"Количество стихийных свалок растет в геометрической прогрессии. Народу не интересно вывозить мусор даже в город", – заключил он.
Ранее сообщалось, что в Крыму за счет федерального бюджета построят три современных экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов.
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