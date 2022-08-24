https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-mogut-vozobnovit-masochnyy-rezhim-iz-za-rosta-zabolevshikh-covid-19-1124261901.html

В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19

В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19 - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19

В Крым могут вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому необходимо продолжать вакцинироваться и использовать средства... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T07:27

2022-08-24T07:27

2022-08-24T07:27

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Крым могут вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому необходимо продолжать вакцинироваться и использовать средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии Крымского федерального университета Искандер Каримов.Специалист призвал вакцинироваться не только от коронавирусной инфекции, но и против гриппа."Грипп хорошо себя "чувствует" только в холодное время года, при высоких температурах ему некомфортно, а вот ковиду хорошо и зимой, и летом. А почему коронавирусу хорошо зимой? Потому что в это время люди болеют другими ОРВИ. И когда человек кашляет или чихает, вместе с другими вирусами он распространяет и ковид", – добавил Искандер Каримов.Как сообщалось, в Крыму разворачивают дополнительные койки для пациентов с ковидом, на сегодня лечение проходит 1 831 человек. Из них каждый четвертый - в стационаре. Всего за прошедшие сутки на территории Республики Крым был выявлено 396 новых случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 144 новых случая.

https://crimea.ria.ru/20220810/novyy-virus-lanya-chto-izvestno-i-kakie-simptomy-1124120557.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, мнения