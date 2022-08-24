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В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19
В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19 - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19
В Крым могут вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому необходимо продолжать вакцинироваться и использовать средства... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T07:27
2022-08-24T07:27
2022-08-24T07:27
коронавирус в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Крым могут вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому необходимо продолжать вакцинироваться и использовать средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии Крымского федерального университета Искандер Каримов.Специалист призвал вакцинироваться не только от коронавирусной инфекции, но и против гриппа."Грипп хорошо себя "чувствует" только в холодное время года, при высоких температурах ему некомфортно, а вот ковиду хорошо и зимой, и летом. А почему коронавирусу хорошо зимой? Потому что в это время люди болеют другими ОРВИ. И когда человек кашляет или чихает, вместе с другими вирусами он распространяет и ковид", – добавил Искандер Каримов.Как сообщалось, в Крыму разворачивают дополнительные койки для пациентов с ковидом, на сегодня лечение проходит 1 831 человек. Из них каждый четвертый - в стационаре. Всего за прошедшие сутки на территории Республики Крым был выявлено 396 новых случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 144 новых случая.
https://crimea.ria.ru/20220810/novyy-virus-lanya-chto-izvestno-i-kakie-simptomy-1124120557.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, мнения
В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19
Инфекционист КФУ Каримов допускает возвращение масочного режима в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Крым могут вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому необходимо продолжать вакцинироваться и использовать средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии Крымского федерального университета Искандер Каримов.
"Мы до конца не знаем, как срабатывает вакцина против новых штаммов коронавирусной инфекции, а рост заболеваемости может быть связан именно с ними. Кроме того, многие люди не вакцинировались, или вакцина у них сработала "криво". Не забывайте, что иммунитет посажен. Люди живут в стрессе, а стресс – это первый иммунодепрессант", – цитирует его пресс-служба КФУ.
Специалист призвал вакцинироваться не только от коронавирусной инфекции, но и против гриппа.
"Грипп хорошо себя "чувствует" только в холодное время года, при высоких температурах ему некомфортно, а вот ковиду хорошо и зимой, и летом. А почему коронавирусу хорошо зимой? Потому что в это время люди болеют другими ОРВИ. И когда человек кашляет или чихает, вместе с другими вирусами он распространяет и ковид", – добавил Искандер Каримов.
Как сообщалось
, в Крыму разворачивают дополнительные койки для пациентов с ковидом, на сегодня лечение проходит 1 831 человек. Из них каждый четвертый - в стационаре. Всего за прошедшие сутки на территории Республики Крым был выявлено 396 новых случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 144 новых случая.