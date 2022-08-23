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В Крыму развернули новые койки для больных COVID-19
В Крыму развернули новые койки для больных COVID-19 - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Крыму развернули новые койки для больных COVID-19
Коечный фонд для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями в Крыму увеличен до 669 коек. Об этом сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T12:14
2022-08-23T12:14
2022-08-23T12:14
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Коечный фонд для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями в Крыму увеличен до 669 коек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.Из развернутых коек 589 - для взрослых пациентов и 80 для детей. Заболевших COVID-19 госпитализируют в 12 медучреждений, расположенных в Симферополе, Феодосии, Нижнегорском, Ялте, Джанкое, Красногвардейском, Бахчисарае, Евпатории и Судаке.На сегодняшний день лечение в Крыму получает 1 831 человек с коронавирусом. Из них каждый четвертый - в стационаре.Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса >>"На амбулаторном лечении находятся 1 419 человек и 412 – на стационарном. Ежесуточно в Крыму госпитализируют порядка 40-55 пациентов с COVID-19. Из продолжающих лечение 16 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 182 пациента получают оксигенотерапию", - проинформировал Лясковский.Как сообщалось, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 396 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 098 положительных на COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220818/uchebnyy-god-detoniruet-onischenko-predrek-rost-po-covid-19-v-sentyabre-1124200043.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму развернули новые койки для больных COVID-19
Минздрав: коечный фонд для больных с COVID-19 в Крыму увеличен до 669 коек
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Коечный фонд для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями в Крыму увеличен до 669 коек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
Из развернутых коек 589 - для взрослых пациентов и 80 для детей. Заболевших COVID-19 госпитализируют в 12 медучреждений, расположенных в Симферополе, Феодосии, Нижнегорском, Ялте, Джанкое, Красногвардейском, Бахчисарае, Евпатории и Судаке.
"С 20 августа в очередной раз перепрофилирован в ковидный госпиталь Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн", - добавил заместитель министра.
На сегодняшний день лечение в Крыму получает 1 831 человек с коронавирусом. Из них каждый четвертый - в стационаре.
"На амбулаторном лечении находятся 1 419 человек и 412 – на стационарном. Ежесуточно в Крыму госпитализируют порядка 40-55 пациентов с COVID-19. Из продолжающих лечение 16 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 182 пациента получают оксигенотерапию", - проинформировал Лясковский.
Как сообщалось, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 396 случаев коронавирусной инфекции
, всего с начала пандемии выявлено 191 098 положительных на COVID-19.