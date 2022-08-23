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Сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
На территории Республики Крым зарегистрировано 396 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 098 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T10:31
2022-08-23T10:31
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 396 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 098 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.По данным минздрава, скончались еще два пациента. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5357.Все о коронавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке &gt;&gt;В Севастополе выявлено 144 новых случая заболевания COVID-19.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 88 145 человек, выздоровели 84 207.
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе зарегистрировали 540 новых случаев COVID-19

10:31 23.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкГоспиталь
Госпиталь - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 396 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 098 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 45 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 178 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 410 человек, за весь период – 182 253", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончались еще два пациента. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5357.
Все о коронавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке >>
В Севастополе выявлено 144 новых случая заболевания COVID-19.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 20 человек, выписаны 27. На данный момент в больницах находятся 136 пациентов, из них 116 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в пресс-службе правительства региона.
Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 88 145 человек, выздоровели 84 207.
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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