https://crimea.ria.ru/20220823/sotni-novykh-sluchaev-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1124256736.html

Сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

На территории Республики Крым зарегистрировано 396 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 098 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T10:31

2022-08-23T10:31

2022-08-23T10:31

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 396 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 191 098 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.По данным минздрава, скончались еще два пациента. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5357.Все о коронавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке >>В Севастополе выявлено 144 новых случая заболевания COVID-19.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 88 145 человек, выздоровели 84 207.

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе