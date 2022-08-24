https://crimea.ria.ru/20220824/dzhonson-priekhal-v-kiev-i-poobeschal-pomosch-1124280392.html

Джонсон приехал в Киев и пообещал помощь

Джонсон приехал в Киев и пообещал помощь - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Джонсон приехал в Киев и пообещал помощь

Подавший в отставку премьер Британии Борис Джонсон в среду прибыл в Киев. Об этом со ссылкой на офис политика пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T17:59

2022-08-24T17:59

2022-08-24T17:59

украина

борис джонсон

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великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Подавший в отставку премьер Британии Борис Джонсон в среду прибыл в Киев. Об этом со ссылкой на офис политика пишет РИА Новости.В ходе своего визита, приуроченного ко Дню независимости Украины, Джонсон объявил о новом пакете военной помощи в размере 54 миллионов фунтов (63 миллиона долларов). Он включает передачу 200 беспилотников, боеприпасов, а также 850 микробеспилотников Black Hornet.Уточняется, что с момента начала российской специальной операции Великобритания выделила Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов США) в качестве финансовой и военной помощи.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220707/boris-dzhonson-ushel-v-otstavku-1123771522.html

https://crimea.ria.ru/20220824/bayden-podarit-ukraine-oruzhie-na-tri-mlrd-ko-dnyu-nezavisimosti-1124280144.html

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украина, борис джонсон, в мире, великобритания