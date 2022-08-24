https://crimea.ria.ru/20220824/avtomobilnyy-tonnel-v-sevastopole-kogda-nachnut-stroitelstvo-1124279085.html
Автомобильный тоннель в Севастополе: когда начнут строительство
Автомобильный тоннель в Севастополе: когда начнут строительство - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Автомобильный тоннель в Севастополе: когда начнут строительство
В Севастополе строительство автомобильного тоннеля сквозь холм, условно отделяющий центр города от спальных микрорайонов и популярных пляжей в западной части... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T16:30
2022-08-24T16:30
2022-08-24T16:30
ситуация на дорогах крыма
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе строительство автомобильного тоннеля сквозь холм, условно отделяющий центр города от спальных микрорайонов и популярных пляжей в западной части города, начнется в 2023 году. Об этом сообщил глава местного дептранса Павел Иено."В конце 2023 года планируем приступить к строительной части", – сказал он и подчеркнул, что в течение всего следующего года будет вестись работа по проектированию и призвал местных жителей не переживать по поводу безопасности строительства масштабного объекта.Он напомнил, что контракт с подрядчиком заключат в ближайшее время и подчеркнул, что новый проект для города очень значимый."Это даст дополнительную артерию, которая соединит центральную часть города со спальными районами, с другими районами города, с четырехполосным движением по улице Пожарова", – пояснил глава дептранса.Ранее, комментируя РИА Новости Крым возрождение амбициозной идеи по созданию автотоннеля из центра города, в дептрансе Севастополя отметили, что подрядчик при проектировании не будет опираться на прежние разработки, в частности сделанные еще в советское время.Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции трех улиц на мысе Хрустальном в Севастополе, где по поручению президента РФ идет строительство нового культурно-образовательного кластера, одного из четырех крупнейших в стране. Этот район находится в непосредственной близости от района Карантинной балки, с которым как раз и свяжется центр города благодаря новому автомобильному тоннелю.
https://crimea.ria.ru/20220824/avtomobilnyy-tonnel-v-tsentre-sevastopolya-postroyat-s-nulya--1124266949.html
https://crimea.ria.ru/20220824/kogda-otkroyut-vse-sezdy-s-yaltinskogo-koltsa-v-sevastopole-1124276901.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму
Автомобильный тоннель в Севастополе: когда начнут строительство
Автомобильный тоннель в Севастополе начнут строить в 2023 году – власти
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе строительство автомобильного тоннеля сквозь холм, условно отделяющий центр города от спальных микрорайонов и популярных пляжей в западной части города, начнется в 2023 году. Об этом сообщил глава местного дептранса Павел Иено.
"В конце 2023 года планируем приступить к строительной части", – сказал он и подчеркнул, что в течение всего следующего года будет вестись работа по проектированию и призвал местных жителей не переживать по поводу безопасности строительства масштабного объекта.
"Не надо переживать. Прежде чем принять решение о трассировке этого тоннеля, его строительстве, мы полностью проведем геологические изыскания, оценим возможности этого строительства, произведем его проектирование, пройдем положительную экспертизу", – заверил Иено.
Он напомнил, что контракт с подрядчиком заключат в ближайшее время и подчеркнул, что новый проект для города очень значимый.
"Это даст дополнительную артерию, которая соединит центральную часть города со спальными районами, с другими районами города, с четырехполосным движением по улице Пожарова", – пояснил глава дептранса.
Ранее, комментируя РИА Новости Крым возрождение амбициозной идеи по созданию автотоннеля из центра города, в дептрансе Севастополя отметили
, что подрядчик при проектировании не будет опираться на прежние разработки, в частности сделанные еще в советское время.
Главгосэкспертиза России одобрила проект
реконструкции трех улиц на мысе Хрустальном в Севастополе, где по поручению президента РФ идет строительство нового культурно-образовательного кластера, одного из четырех крупнейших в стране. Этот район находится в непосредственной близости от района Карантинной балки, с которым как раз и свяжется центр города благодаря новому автомобильному тоннелю.