https://crimea.ria.ru/20220824/avtomobilnyy-tonnel-v-sevastopole-kogda-nachnut-stroitelstvo-1124279085.html

Автомобильный тоннель в Севастополе: когда начнут строительство

Автомобильный тоннель в Севастополе: когда начнут строительство - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Автомобильный тоннель в Севастополе: когда начнут строительство

В Севастополе строительство автомобильного тоннеля сквозь холм, условно отделяющий центр города от спальных микрорайонов и популярных пляжей в западной части... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T16:30

2022-08-24T16:30

2022-08-24T16:30

ситуация на дорогах крыма

севастополь

ремонт и строительство дорог в крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе строительство автомобильного тоннеля сквозь холм, условно отделяющий центр города от спальных микрорайонов и популярных пляжей в западной части города, начнется в 2023 году. Об этом сообщил глава местного дептранса Павел Иено."В конце 2023 года планируем приступить к строительной части", – сказал он и подчеркнул, что в течение всего следующего года будет вестись работа по проектированию и призвал местных жителей не переживать по поводу безопасности строительства масштабного объекта.Он напомнил, что контракт с подрядчиком заключат в ближайшее время и подчеркнул, что новый проект для города очень значимый."Это даст дополнительную артерию, которая соединит центральную часть города со спальными районами, с другими районами города, с четырехполосным движением по улице Пожарова", – пояснил глава дептранса.Ранее, комментируя РИА Новости Крым возрождение амбициозной идеи по созданию автотоннеля из центра города, в дептрансе Севастополя отметили, что подрядчик при проектировании не будет опираться на прежние разработки, в частности сделанные еще в советское время.Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции трех улиц на мысе Хрустальном в Севастополе, где по поручению президента РФ идет строительство нового культурно-образовательного кластера, одного из четырех крупнейших в стране. Этот район находится в непосредственной близости от района Карантинной балки, с которым как раз и свяжется центр города благодаря новому автомобильному тоннелю.

https://crimea.ria.ru/20220824/avtomobilnyy-tonnel-v-tsentre-sevastopolya-postroyat-s-nulya--1124266949.html

https://crimea.ria.ru/20220824/kogda-otkroyut-vse-sezdy-s-yaltinskogo-koltsa-v-sevastopole-1124276901.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму